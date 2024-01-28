اقشار مختلف در راستای تقویت نظام سیاسی و دینی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری شامگاه شنبه در یادواره شهدای روستای بوربور که در مسجد این روستا با اشاره به نقش و جایگاه شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بدون شک عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون رشادتها و فداکاریهای شهدایی است که جان خود را در راه دفاع از انقلاب فدا کردند.
وی با اشاره به حوادث تأسفبار غزه و جنایتهای وحشیانه رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد: حوادث غزه همانند وقایع و اتفاقات کربلا است و رژیم غاصب صهیونیستی با همراهی آمریکای جنایتکار در حال حاضر بر روی مردم مظلوم غزه آب را بسته، اجازه ورود دارو و غذا را نمیدهند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی یادآور شد: خوی وحشی غربیها در جنایتهای اخیر آنها در غزه و به شهادت رساندن هزاران انسان بیگناه نمایان است.
حجتالاسلام نوری با اشاره به لزوم مشارکت و حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در عرصه انتخابات و تشویق افراد جهت حضور در این صحنه یادآور شد: همه ما باید تلاش کنیم تا مشارکت مردم بیشتر شود اینکه به چه کسی رأی بدهیم موضوعی جداگانه است که باید با تحقیق فرد اصلح را انتخاب کرد اما مهم حضور حداکثری و پرشور در پای صندوقهای رأی است که انشاالله با این کار بار دیگر دشمنان این نظام و انقلاب را مأیوس خواهیم کرد.
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