به گزارش خبرگزاری مهر، در صبح روز دوشنبه، ۹ بهمنماه تجمع و حرکت دستههای عزاداری هیأتهای مذهبی شیراز از حرم امامزاده ابراهیم (ع) شیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد و در آنجا مراسم سوگواری و عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
در شامگاه همین روز و بعد از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم سخنرانی حجتالاسلام ناصر رفیعی، کارشناس برنامه سمت خدا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد و در ادامه میثم مطیعی به مداحی و مرثیهسرایی خواهد پرداخت. اجرای این برنامه را نجمالدین شریعتی، مجری برنامه سمت خدا به عهده خواهد داشت.
در همین راستا نشست مهارتهای زندگی فاطمی ویژه بانوان نیز روز یکشنبه، ۸ بهمنماه یک ساعت و نیم قبل از اذان ظهر همراه با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و توسل به ساحت مقدس حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) و ویژه برنامه «حضرتشناسی» در رواق دارالذکر حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
چهارمین محفل انس با قرآن «بشری» نیز به بزرگداشت سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) اختصاص خواهد داشت که این محفل نورانی با تلاوت مهدی غلامنژاد، قاری بینالمللی کشورمان و سیدرضا نجیبی، قاری برجسته استان فارس و کشور در روز سهشنبه، ۱۰ بهمن بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
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