به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «قاسم التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراق امروز در سخنان خود تاکید کرد که آمریکا از حملههای نیروهای مقاومت این کشور علیه پایگاههای خود در داخل و خارج عراق وحشت دارد.
وی افزود: آمریکاییها چیزی جز زبان زور نمیفهمند و در عین حال از حملههای نیروهای مقاومت و بازوهای آنها علیه پایگاههای خود وحشت دارند.
التمیمی تصریح کرد: اقدام نیروهای آمریکایی در خصوص ایجاد پناهگاهها در داخل پایگاههای اشغالی خود تلاش ناکام برای مقابله با موشکهای مقاومت اسلامی عراق است؛ موشکهایی که توانسته به اهداف مورد نظر خود در داخل استانها و حتی کشورهای مختلف اصابت کند.
وی اضافه کرد: اتخاذ چنین اقداماتی از سوی نیروهای آمریکایی کاملاً بیانگر این مساله است که آنها به شدت از نیروهای مقاومت میترسند. آمریکاییها میکوشند دوره حضور خود در عراق را تا جایی که ممکن است طولانیتر کرده تا بتوانند تحقق منافع خود را تضمین کنند.
در حال حاضر درخواستها در پارلمان، دولت و در میان مردم عراق مبنی بر لزوم بیرون راندن نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی از این کشور افزایش یافته است.
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