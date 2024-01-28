عراق باید به تجاوزات آمریکا علیه نیروهای امنیتی واکنش نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ثائر الجبوری» نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تصریح کرد که اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام برخی از شخصیت‌های ملی عراق در لیست تحریم‌ها با هدف سنجیدن سطح واکنش پارلمان این کشور و موضع گیری ما صورت می‌گیرد تا در صورت لزوم در قبال دیگر شخصیت‌های عراقی اعمال شود.

وی در ادامه افزود: دولت عراق باید برای بستن این پرونده به طرف آمریکایی فشار آورد. آمریکایی‌ها با چنین اقداماتی می‌خواهند میزان حساسیت و واکنش دولت، پارلمان و نیروهای مقاومت عراق را بررسی کنند.

الجبوری تصریح کرد: سکوت پارلمان و اعتراض نکردن به اقدامات آمریکا و تحریم‌های این کشور باعث می‌شود نام شخصیت‌های ملی دیگر نیز وارد لیست‌های آمریکا شود.

وی تاکید کرد: دولت باید به صورت قدرتمند وارد عمل شده و با سفارت آمریکا در خصوص تحریم‌ها و تجاوزات پی در پی علیه ملت عراق و نیروهای امنیتی این کشور رایزنی کند.