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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

اعلام اسامی مستندهای بلند راه یافته به جشنواره فجر ۴۲

اعلام اسامی مستندهای بلند راه یافته به جشنواره فجر ۴۲

فیلم های مستند راه یافته به بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیأت انتخاب و داوری بخش مستند بلند چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، اسامی فیلم‌های راه یافته به این بخش را اعلام کرد.

اسامی فیلم‌ها به شرح زیر هستند:

«آخرین کوسه نهنگ» به کارگردانی رامتین بالف، «احمد» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیه کنندگی غلامعلی اصغریان، «تکثیر در اسارت» به کارگردانی مهدی ایمانی شهمیری، «خانواده خلج» به کارگردانی مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی، «زیبا، لذیذ، مبتذل» به کارگردانی امیررضا جوادی و تهیه کنندگی فاطمه وکیل، «ستار الکلاسیکو» به کارگردانی هادی شریعتی، «قوی‌دل» به کارگردانی علی فراهانی صدر و تهیه کنندگی سعید الهی.

سعید رشتیان، سیاوش سرمدی، محمد شکیبانیا، مهناز مظاهری و مهدی نقویان انتخاب و داوری این بخش را عهده‌دار هستند.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007174
آروین موذن زاده

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