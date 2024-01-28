به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، همزمان با پایان مراحل فنی و ارایه نسخه نهایی فیلم سینمایی «صبح اعدام»، به نویسندگی و کارگردانی بهروز افخمی و تهیهکنندگی علی شیرمحمدی به دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، پوستر و لوگوی این اثر که طراحی آن با محمد روحالامین بوده است، منتشر شد.
این فیلم سینمایی که در ژانر تاریخی-سیاسی معاصر ساخته شده است، در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور دارد و روز دوشنبه ۱۶ بهمن در سانس دوم کاخ رسانه به نمایش درمیآید.
«صبح اعدام» برشی از لحظات پایانی زندگی اسماعیل رضایی و طیب حاجرضایی است که در پی قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ محکوم به اعدام شدند. داستان این فیلم در فاصله زمانی ۵ تا ۶:۳۰ صبح روز اعدام این ۲ شخصیت تاریخی روایت میشود.
علاوه بر ارسطو خوش رزم در نقش حاج اسماعیل رضایی، مسعود شریف در نقش طیب حاج رضایی، داود فتحعلیبیگی در نقش قاضی عسکر، پوریا منجزی در نقش کلیددار طیب، مهرداد نیکنام در نقش تیمسار، محسن آوری در نقش سرهنگ دادستانی، کاوه دارابی در نقش خبرنگار کیهان و فریبا آذرشب در نقش مادر حاج اسماعیل رضایی در تازهترین ساخته بهروز افخمی نقشآفرینی میکنند.
دیگر عوامل «صبح اعدام» عبارتند از؛ مشاور هنری: محمدرضا شجاعی، مدیر فیلمبرداری: حسنعلی اسدی، مدیر برنامهریز و دستیار یک کارگردان: اکبر نصیری جوزانی، مدیرتولید: سعید رضاییان، دستیار تولید: سارا رشید، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: علی شیرمحمدی، تدوین: بهروز افخمی و رضا سورانی، آهنگساز: سید محمد میرزمانی، جلوههای ویژه بصری: محمدحسین شکوری، جلوههای ویژه میدانی: حمید رسولیان، مدیر تدارکات: سعید اردستانی، مدیر صدابرداری: امیرحسین گل محمدی، صداگذاران: مجتبی اسدی، امیرحسین گلمحمدی، عکاس: کورش جوان، مدیر روابط عمومی: زهرا دمزآبادی، محصول: بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره.
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