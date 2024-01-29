به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال جاری میلادی از ۲۷ بهمن همزمان در دو بخش مردان و بانوان به میزبانی بوسان کره جنوبی آغاز شده و تا ۶ بهمن ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان از تیم های اعزامی به این رقابت ها است که طی قرعه کشی انجام شده باید در مرحله مقدماتی با حریفانی رقابت داشته باشد که همگی در رنکینگ جهانی، جایگاهی بالاتر دارند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران صاحب رنکینگ جهانی ۳۵ است و آفریقای جنوبی با رنکینگ جهانی ۳۰ نزدیک ترین حریف به تیم کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان است. ژاپن با رنکینگ جهانی ۲، برزیل با رنکینگ جهانی ۱۴ و لوکزامبورگ با رنکینگ جهانی ۱۸ دیگر حریفان ملی پوشان تنیس روی میز ایران در کره جنوبی هستند.

با این اوصاف تیم اعزامی ایران کار سختی برای نتیجه گیری در مسابقات قهرمانی جهان دارد طوریکه شاید کمتر امیدی به پیروزی حتی در یک دیدار وجود داشته باشد. حتی مهرداد علی قارداشی رییس فدراسیون هم تاکید دارد که از تیم بانوان در این رقابت ها انتظاری ندارد با این حال شیما صفایی عضو تیم بانوان و یکی از بازیکنان اعزامی به کره جنوبی، تاکید دارد که حضورشان در مسابقات لازم است.

این ملی پوش تنیس روی میز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مسابقات قهرمانی جهان همیشه در بالاترین سطح ممکن برگزار می شود، گفت: امسال این رقابت ها میدانی برای توزیع سهمیه المپیک است، به طبع تیم ها با قدرت بیشتر در مسابقات شرکت می کنند تا یکی از سهمیه های توزیعی را از آن خود کنند و همین مسئله سختی کار را بیشتر می کند.

وی به چگونگی ورود تیم ملی تنیس روی میز بانوان به مسابقات قهرمانی جهان اشاره داشت و ادامه داد: در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد نهم شدیم و به عنوان یکی از ۱۰ تیم برتر آسیا مجوز حضور در این رقابت ها را به دست آوردیم. در واقع هر تیمی نمی توانست در این رقابت ها شرکت داشته باشد. تیم های منتخب قاره ها مجوز ورود به مسابقات را گرفته اند.

صفایی خاطرنشان کرد: با این شرایط نمی توان در مسابقات قهرمانی جهان عملکرد راحتی داشت. خودمان می دانیم که نمی توانیم در این رقابت ها نتیجه خاصی بگیریم چه برسد به مدال؛ به خصوص با حریفانی که در مرحله مقدماتی باید با آنها دیدار داشته باشیم.

این ملی پوش تنیس روی میز با اشاره به وضعیت حریفان تیم ملی ایران گفت: از آفریقا شناخت زیادی ندارم اما خوب می دانم که سایر حریفان مان در سطح خیلی بالایی هستند. ژاپن سید دوم بازی ها بوده است. برزیل یکی دو بازیکن در ترکیب خود دارد که رنکینگ زیر ۴۰ دنیا را دارند. لوکزامبورگ بازیکن زیر ۵۰ جهان دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که «فکر می کنید از رقابت با کدام یک از تیم ها بتوانید نتیجه بگیرید؟»، افزود: ژاپن یک سر و گردن از سایر هم گروه های ما بالاتر است و واقعا حریف سخت و بزرگی برای تنیس روی میز بانوان ایران است. برزیل و لوکزامبورگ تقریبا در یک سطح هستند و قویتر از ما؛ پیروزی مقابل این تیم ها حتی در یک گیم کار سختی است. امیدی به این موضوع نداریم. اگر بتوانیم کاری در مسابقات جهانی انجام دهیم مقابل آفریقا خواهد بود.

بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان که برای دومین بار در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کند با اشاره به حریفان ایران در دوره پیشین این رقابت ها گفت: دوره پیشین مسابقات در چنگدو چین برگزار شد. گروه مان در آن دوره هم سخت بود. کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و همین تیم لوکزامبورگ حریفان مان بودند که رقابت با همه آنها سخت بود اما تجربه داشت.

صفایی تاکید کرد: خودمان می دانیم در مجموع شاید اصلا نتیجه ای در مسابقات قهرمانی جهان نگیریم و انتظاری هم از ما وجود ندارد با این حال لازم است به این رقابت ها اعزام شویم چون بعد اوایل سال اینده رقابت های آسیای میانه برای کسب سهمیه المپیک را در پیش داریم. مسابقات قهرمانی جهان یک میدان خوب برای آماده سازی است که با آمادگی بالاتر بتوانیم در این رقابت ها شرکت کنیم.

ملی پوش تنیس روی میز بانوان همچنین در مورد رقابت های گزینشی المپیک در منطقه آسیای میانه گفت: فدراسیون همیشه به این رقابت ها بازیکن اعزام می کند. برای این دوره هم اعزام در برنامه است اما دقیق نمی دانم چه نفراتی اعزام می شوند. امیدوارم اعزام شوم و بتوانم برای نخستین بار صاحب سهمیه المپیک شوم. این روزها در وضعیت آمادگی خوبی قرار دارم و امید زیادی دارم که به این مهم برسم.

شیما صفایی که با تیم دانشگاه ازاد در دور رفت لیگ برتر بانوان شرکت داشت در مورد این رقابت ها نیز گفت: مهشید اشتری، ملیکا کرمی و کیمیا رستمی هم تیمی های من در دانشگاه آزاد هستند. با همدلی و تلاش توانستیم سایپا مدعی را شکست دهیم و قهرمان دور رفت شویم.

بازیکن تنیس روی میز بانوان در پایان گفت: امسال بازیکنان جوان و با انگیزه زیادی در لیگ حضور دارند و همین مسئله باعث افزایش کیفیت مسابقات شده است.