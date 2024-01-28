سرمربی استرالیا: برای ما عربستان یا کره فرقی ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، گراهام آرنولد پس از پیروزی چهار بر صفر تیم ملی استرالیا مقابل اندونزی که باعث صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا شد، گفت: به اندونزی تبریک می گویم. بازی فیزیکی و خیلی قدرتی انجام دادند من فکر می‌کنم یکی از بهترین حریفان بودند که تماشاگران آنها هم جو خیلی ویژه ای را ایجاد کرده بودند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توانستیم با حفظ شرایط مناسب به مرحله بعدی صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی استرالیا من فکر می‌کنم فوتبال آسیا خیلی قوی شده است و تیم‌های خیلی خوبی دارند. ما به تمام حریفان احترام می‌گذاریم و از امروز آماده بازی بعدی می‌شویم تا با انرژی مثبت برای کاهش اشتباهات خود راهی بازی یک چهارم نهایی شویم. من بازیکنان خیلی خوبی دارم که به کمک ما می‌آید.

او درباره اینکه شخصاً دوست دارید کدام تیم حریف استرالیا شود، تاکید کرد: برای ما فرقی نمی‌کند الان وقت استراحت و سپس تمرین است تا از لحاظ جسمی و ذهنی آماده شویم.

گراهام آرنولد تاکید کرد: باید خیلی ریلکس تر بازی کرد. اعتماد به نفس کافی داشت و بازی با تمرکز بالا را انجام داد.

سرمربی تیم ملی استرالیا در خصوص مصدومیت بازیکن خود 《گتین جونز》 گفت: مهاجم ما به بیمارستان منتقل شد تا عکسبرداری شود باید منتظر بمانیم جه اتفاقی رخ می‌دهد. البته بازیکنان خیلی خوبی مثل 《جوردی》داریم که هر وقت بخواهیم بازی می‌کند.

او درباره سه کلین شیت و دریافت تنها یک گل در جام ادامه داد: من فکر می‌کنم به گذشته برگردیم می‌بینیم نتایج استرالیا چطور بوده است. به نظرم کلین شیت بسیار مهم است. مخصوصاً اینکه در یک تورنمنت هستید و یک پیام مهم به حریفان است که چه شرایطی داریم. ما با همین گل نخوردن نشان می‌دهیم برای هر اتفاقی آماده ایم و اعتماد به نفس کافی داریم. نتایج اینچنینی به ما کمک می‌کند از لحاظ ذهنی نیز آماده شویم.