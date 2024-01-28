ساماندهی ۴۰۰ معتاد متجاهر در متجمع کنگاور مشروط به تامین اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شهبازی بعد از ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه راه اندازی و بکارگیری مجتمع ماده ۱۶ شهرستان کنگاور در حال پیگیری جدی است، اظهار کرد: تاکنون به منظور تجهیز و تأمین بخشی از نیازهای این مجتمع بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با تاکید بر اجرای طرح جمع آوری معتادین متجاهر استان کرمانشاه، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۷۹۱ معتاد متجاهر در شهر کرمانشاه توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده که این اتفاق با همت مسئولان استانی برای نخستین بار در چند دهه اخیر رخ داده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع معتادان متجاهر جمع آوری شده ۲ هزار و ۲۸۱ نفر در سال ۱۴۰۲ در مراکز و کمپ معتادین جمع آوری شدند و تا کنون ۵۱۰ نفر نیز غربالگری و ساماندهی شده‌اند.

شهبازی با تاکید بر کمبود اعتبارات در مراکز و مجموعه‌های مردم نهاد برای جمع آوری معتادان متجاهر، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد معتادان متجاهری که از ابتدای سال وعده داده شده بود جمع آوری شدند تاکنون مبلغی بابت هزینه‌های اولیه به آنها پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در پنجشنبه گذشته مبلغ هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این مجموعه‌ها و مراکز پرداخت شد که اگر تا پایان سال با این وضعیت و روال پیش رفت همچنان بیش از هفت میلیارد تومان بدهکار خواهیم بود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی مواد مخدر در ابتدای سال متعهد شد که ۶ میلیارد تومان پرداخت کند که تاکنون تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان از آن تحقق یافته که امیدواریم مابقی آن به میزان سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون آن نیز به زودی پرداخت شود.

شهبازی به مشکل در نحوه واگذاری و واسپاری مجتمع توانمندسازی کنگاور اشاره و مطرح کرد: با توجه به تجربه‌های متنوعی که در راه‌اندازی کمپ‌ها و مراکز مربوط به معتادین متجاهر داشتیم انعقاد یک تفاهمنامه چهارجانبه ذیل دستورالعمل، بخشنامه و قوانین و مقررات منعقد شده که مورد تأیید بهش مربوطه در استان تهران نیز واقع شده و اکنون مشکل اعتبارات معضل اصلی این پروژه و طرح شناخته شده است.

وی ادامه داد: اگر ۴۰۰ نفر برای ۶ ماه در مجتمع توانمندسازی کنگاور مستقر کنیم در هر روز ۲۱ میلیون، هر ماه ۶۶۰ میلیون و برای ۶ ماه نزدیک به ۳ میلیارد تومان نیازمند خواهیم بود که این مجتمع مهیای پذیرش معتادین متجاهر باشد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم افزایش کمپ‌های ماده ۱۶، عنوان کرد: بر اساس مصوبه و دستورات دادستان کمپ‌های ماده ۱۵ تنها تا سقف ۶۰ نفر پذیرش خواهند داشت که بر همین اساس بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر کاهش آمار خواهیم داشت.

شهبازی با تاکید بر لزوم و نیاز افزایش کمپ‌های ماده ۱۶، بیان کرد: به منظور انتقال و تأمین ظرفیت و نیز پذیرش کامل معتادان متجاهر نیازمند راه‌اندازی این مراکز با ظرفیت ۵۰۰ نفره را خواهیم داشت که اگر شهرداری مرکز جدیدی در کنار بهزیستی احداث کند برای ۲۵ سال آینده تأمین ظرفیت خواهیم داشت.

وی به رفع مشکلات مجتمع ماده ۱۶ کنگاور تاکید کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبار و نیز آبرسانی لازم به این مجتمع بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر پذیرش داریم.