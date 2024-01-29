اوضاع بهداشتی آوارگان فلسطینی در رفح فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هلال احمر فلسطین اعلام کرد: اوضاع بهداشتی و انسانی در شهر رفح در نوار غزه فاجعه بار شده است و هر روز نیز بر شدت این اوضاع افزوده می‌شود.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: ما شاهد استقرار صدها هزار آواره فلسطینی در این منطقه هستیم.

هلال احمر فلسطین تصریح کرد: ما نمی‌توانیم کمک‌های بشردوستانه لازم را برای آوارگان فسطینی در شهر رفح مهیا کنیم.

خبرنگار شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که در جریان بمباران منازل مسکونی در نزدیکی مسجد الایمان واقع در محله الصبره در شهر غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

لازم به ذکر است که خبرنگار شبکه المیادین صبح امروز از برجای ماندن ۲۳ شهید در جریان بمباران منازل مسکونی در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین منطقه تل الهوی واقع در غرب شهر غزه را به صورت گسترده بمباران کرده است. صدای شلیک گلوله نیز به شدت از این منطقه به گوش می رسیده است. این حمله‌ها نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.

حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی نیز محله الزیتون واقع در جنوب شهر غزه را نیز دربرگرفته است.

در جریان بمباران منطقه الزوایده مرکز نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک خبرنگار فلسطینی به نام عصام اللولو به همراه اعضای خانواده اش به شهادت رسید.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که پهپادهای رژیم صهیونیستی به سمت گورهای دسته جمعی در حیات بیمارستان شفای غزه تیراندازی می‌کنند.