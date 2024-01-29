بمباران مدرسه سازمان ملل و پناهگاه آوارگان فلسطینی در غرب غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با بمباران یک مدرسه متعلق به آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) وابسته به سازمان ملل نشان داد که درماندگی و شکست خود را در میادین نبرد با نیروهای مقاومت فلسطین از طریق هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و مسکونی جبران می‌کند.

خبرنگار شبکه الجزیره تاکید کرد که در جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی که علیه مدرسه وابسته به سازمان ملل در محله الرمال واقع در غرب غزه رخ داد دست کم ۱۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده اند.

در جریان این بمباران وحشیانه تعدادی از آوارگان فلسطینی که در این مدرسه پناه گرفته بودند نیز زخمی شدند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین روز گذشته اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از دسترسی به پیکر ده‌ها شهید فلسطینی در خیابان‌های خان‌یونس جلوگیری می‌کنند و پیکر این شهیدان همچنان روی زمین افتاده است.

این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته ۳۸ کشتار و جنایت را در حق فلسطینی‌ها در خان‌یونس مرتکب شده و ۳۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در غزه طی گزارشی اعلام کرد که آمار کلی شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تاکنون به ۲۶ هزار و ۴۲۲ نفر و شمار زخمی‌های این حمله‌ها نیز به ۶۵ هزار و ۸۷ نفر رسیده است. بنابر این گزارش هنوز هزاران نفر هم زیر آوار و مفقود هستند و نیروهای امدادی امکان دسترسی به افرادی که زیر آوار مانده‌اند را ندارند.