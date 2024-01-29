دریافت 20 MB کد مطلب 6007551 https://mehrnews.com/x34576 ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۷ کد مطلب 6007551 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۷ حمله جدید موشکهای دوربین دار حزب الله به اهداف رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان تصاویری از حمله موشکی به پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط اتحادیه عرب تعلیق بودجه آنروا از طرف غرب را غیر مسوولانه دانست اوضاع بهداشتی آوارگان فلسطینی در رفح فاجعه بار است محاصره بیمارستانهای خانیونس برای ششمین روز پیاپی تنشها در دریای سرخ، اهمیت دالان شمال-جنوب را بیشتر نشان میدهد حکم اعدام ۴ عضو تیم تروریستی موساد در ایران اجرا شد کاخ سفید شاید تحویل سلاح به تلآویو را به تاخیر بیندازد! تانکهای اسراییلی بیمارستان شفا را محاصره کردند برچسبها رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان حزبالله حمله موشکی به اسرائیل غزه جنگ غزه
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