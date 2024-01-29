دریافت 20 MB
کد مطلب 6007551
  1. فیلم
  2. بین الملل
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۷

حمله جدید موشک‌های دوربین دار حزب الله به اهداف رژیم صهیونیستی

حمله جدید موشک‌های دوربین دار حزب الله به اهداف رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان تصاویری از حمله موشکی به پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید