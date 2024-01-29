به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که منطقههای شیحین، ام التوت، الجبین و عیترون واقع در جنوب لبنان طی بامداد امروز شاهد حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی بوده است.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک حمله هوایی علیه منطقه عیتا الشعب در جنوب لبنان انجام داده است.
این حملههای اشغالگران صهیونیست علیه جنوب لبنان همزمان با آغاز لشکر کشی به نوار غزه صورت گرفت به طوری که رژیم صهیونیستی چندین نوبت از بمبهای فسفری علیه ساکنان جنوب لبنان استفاده کرد.
رژیم صهیونیستی به زعم خود می کوشد با تشدید این حملهها عملیات نیروهای مقاومت اسلامی لبنان برای حمایت از ساکنان مظلوم نوار غزه را متوقف کند.
این در حالی است که نیروهای حزب الله لبنان به صورت روزانه در عملیاتهای موفقیت آمیز موشکی بارها مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داده و تعدادی از آنها را به هلاکت رسانده و تعدادی را نیز زخمی کرده اند.
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