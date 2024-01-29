به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری مشترک «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «جلیل عباس جیلانی» وزیر امور خارجه پاکستان در محل وزارت خارجه این کشور برگزار شد.

«جلیل عباس جیلانی» در این نشست خبری ضمن خیر مقدم به وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت ایرانی اظهار داشت: من از آقای وزیر برای سفر به پاکستان دعوت کردم و ایشان نیز پذیرفت که همین نشان دهنده روابط عمیق دو کشور است.

وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به روابط فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی و دینی دو کشور ادامه داد: روابط ما و ایران مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی استوار شده است.

جیلانی افزود: امروز در خصوص موضوعات مهم دوجانبه بحث و بررسی کردیم و تلاش کردیم موضوعات مهم را به صورت جزئی مورد گفت‌وگو قرار دهیم. دو طرف بر این موضوع تاکید داشتیم که مناسبات دو طرف برای دو ملت ارزشمند است و منبع مهمی برای صلح و ثبات منطقه است.

وی با یادآوری اینکه ایران و پاکستان مصمم به توسعه روابط سیاسی و امنیتی هستند، خاطرنشان کرد: خطر تروریسم چالش مشترک دو کشور است‌. ایران و پاکستان مصمم به رویکرد جمعی و مبتنی بر همکاری جهت مقابله با تروریسم هستند که این مهم قابل تحقق است.

وزیر امور خارجه پاکستان ادامه داد: اهتمام به تمامیت ارضی دو کشور از اصول غیرقابل اجتناب است.

پنج بازارچه مرزی افتتتاح می‌شود

جیلانی افزود: توافق کردیم در خصوص مسائل اقتصادی و مرزی همکاری‌های لازم را داشته باشیم. افتتاح بازارچه‌های مرزی دو کشور و افتتاح خط انرژی توسط رهبران دو کشور در آوریل ۲۰۲۳ میلادی نشان از اهتمام دو کشور در گسترش روابط است. ما امروز توافق کردیم پنج ازارچه مرزی دیگر را افتتاح کنیم.

وی خاطر نشان کرد: توافق کردیم در سطح وزرای خارجه مکانیزم مشورتی ایجاد شود. این مکانیزم به صورت منظم و با هدف نظارت بر پیشرفت همکاری‌های دو کشور تشکیل خواهد شد.

این دیپلمات ارشد پاکستان تصریح کرد: درباره ضرورت همکاری دوطرف در مبارزه با تروریسم توافق کردیم که افسران رابط دو کشور به شهرهای تربت بلوچستان و زاهدان اعزام شوند. همچنین بازارچه‌های مرزی دیگری نیز در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

«حسین امیرعبداللهیان» هم در این نشست خبری ضمن تشکر از حُسن میزبانی و دعوت همتای پاکستانی خود گفت: کمتر کشوری در جهان به اندازه ایران و پاکستان دارای مشترکات فرهنگی تاریخی و دینی است. ایران و پاکستان هیچ گاه اختلاف ارضی نداشته‌اند که این یکی دیگر از نقاط روشن در روابط دو کشور است.

وی افزود: روابط دوستانه تاریخی ما تأیید می‌کند که ما یک ملت واحد در دو جغرافیای متفاوت هستیم‌. ما امنیت کشور دوست و برادر پاکستان را امنیت جمهوری اسلامی ایران و منطقه می‌دانیم. دو طرف قویاً به تمامیت ارضی یکدیگر احترام می‌گذاریم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما اینجا در اسلام‌آباد هستیم تا با صدای بلند بگوییم دو کشور به تروریست‌ها مجال نخواهند داد که امنیت دو کشور را تحت تأثیر قرار بدهند. در سال‌های گذشته دو کشور شهدای امنیت بسیاری تقدیم کردند و تروریست‌ها صدمات زیادی به امنیت دو کشور وارد کرده‌اند. تردیدی نیست که ترویست‌ها در مناطق مرزی توسط کشورهای ثالثی مدیریت می‌شوند که هیچ‌گاه خیر ایران و پاکستان را نمی‌خواهند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: امروز در قالب دو هیأت ایرانی و پاکستانی در خصوص امنیت مرزی، توسعه روابط اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی اقدامات پرسرعت و قوی انجام می‌دهیم.

دعوت پاکستان از رییسی برای سفر به اسلام‌آباد

وی بیان کرد: ما اعتقاد مشترک داریم تا مرزهای دو کشور را به مرزهای اعتقادی و تجاری تبدیل کنیم، در سایه همکاری مشترک و نیرومند تهران و اسلام آباد به تروریست‌ها مجال نخواهیم داد که تروریست‌ها امنیت دو ملت و دو کشور را هدف قرار دهند.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: من دعوت رسمی از رییسی برای سفر به پاکستان را دریافت کردم. ما توافق داریم که با یک برنامه مشخص در کنار وزارت خارجه پاکستان می‌توانیم شاهد سفر رییس جمهور ایران به اسلام‌آباد باشیم.

وی ادامه داد: توسعه گردشگری و نهایی کردن توافقات مربوط به انرژی که شاهد تبادل هیات‌هایی در این خصوص خواهیم بود از دیگر محورهای مذاکرات ما بود.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه دو کشور در مجامع بین المللی همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر دارند، افزود: من از حمایت‌های قوی دولت و ملت پاکستان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تشکر می کنم‌. ما باور داریم شیعه و سنی یک مجموعه واحد و مسلمان هستند لذا ایران قویاً به حمایت خود از مردم و مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد.

این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه گفت: برای پاکستان برگزاری یک انتخابات موفق و امن را آرزو دارم و از خداوند سبحان بهترین‌ها را برای خواهران و برادران پاکستانی خود مسألت دارم.

پاکستان اشتراکات زیادی با ایران دارد

جلیل عباس جیلانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چطور در زمان کوتاهی دو کشور روابط خود را به حالت عادی برگرداندند، گفت: ما اشتراکات زیادی با ایران داریم. کانال‌های متعددی بین ایران و پاکستان در سطح رهبری دو کشور وجود دارد و در سطح وزرای خارجه و ارتش و نیروهای نظامی ارتباطات خوبی وجود داشت که توانست به سرعت مساله را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم امنیت ایران و پاکستان امنیت منطقه است‌.

بحران در مناسبات تهران و اسلام آباد جایی نخواهد داشت

وزیرامورخارجه کشورمان در پاسخ به همین سوال گفت: آنچه ما شاهد بودیم بحران نبوده است‌. دو کشور پیوندهای عمیقی دارند بنابراین بحران در مناسبات تهران و اسلام آباد جایی نخواهد داشت. ما در سطوح مختلف هیات‌هایی را تبادل می کنیم‌.

وی خاطرنشان کرد: همه شاهد بودند که با حضور رییس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان بازارچه مرزی و خط انتقال انرزی افتتاح شد. بنابراین حلقه‌های قوی روابط فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی وجود دارد پس طبیعی بود که به سرعت تنش پشت سر گذاشته شود و نقشه راه جدیدی پیش روی ما قرار بگیرد.

امیرعبداللهیان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از تنش‌های جدید میان دو کشور جلوگیری کرد، گفت: تنش اخیر ریشه در مبارزه با تروریسم داشت. ما توافق کردیم همکاری‌های خود را به سرعت از سر بگیریم‌. ما توافق کردیم کمیته عالی مشورت‌های سیاسی را تشکیل داده و در پایتخت‌های دو کشور این نشست‌ها را داشته باشیم‌. همچنین تقویت روابط اقتصادی، مرزی و سیاسی کمک می‌کند که روابط توسعه یابد. پس ما تا زمان از میان برداشتن تهدیدات تروریستی نسبت به تبادل افسران امنیتی در دو کشور و پیگیری موافقت‌نامه امنیتی به همکاری‌های خود با جدیت ادامه خواهیم داد و همچنین در سطح همکاری‌های استانی و مرزی و همچنین همکاری‌های ملی در راستای اراده رهبران دو کشور فعالیت خود را ادامه خواهیم داد.

هیچ جایگزینی برای روابط و همکاری‌های ایران و پاکستان وجود ندارد

جیلانی نیز در همین ارتباط گفت: هیچ جایگزینی برای روابط و همکاری‌های ایران و پاکستان وجود ندارد. بنابراین ما باید برای مقابله با چالش‌های مشترک اقدامات خود را تسریع کنیم. سفر وزیر خارجه ایران بیانگر روابط دیرینه دو کشور است. از هشت فوریه دولت جدید مستقر خواهد شد و مایلم از آیت الله رییسی رییس جمهور ایران برای سفر به کشورمان در زمان مناسب دعوت کنم.