استعدادهای درخشان ورزشی در خوزستان شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد صبح امروز دوشنبه در مراسم اهدای هدایای ارسالی مقام معظم رهبری به مدالآوران خوزستانی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، اظهار کرد: اینکه ورزشکاران هر سال مدال عالم را به دست بگیرند، خوب است و کشور افتخار میکند ولی چیزی که پیشگاه خداوند ارزش گذاری میشود، همان قلب است؛ لذا هر پهلوانی باید به این مساله عنایت ویژه داشته باشد و بگوید خداوندا اگر بدنم را تنومند میکنم برای این است که ابزار و وسیلهای برای روحم قرار دهم.
نماینده ولی فقیه در خوزستان خطاب به ورزشکاران بیان کرد: اینکه جوانهایی مثل شما داریم، باعث افتخار خوزستان است و به خود میبالیم. هر بار که پرچم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف توسط شما به اهتزاز در میآید، همه به خود میبالیم که شما اینگونه تلاش میکنید.
وی اضافه کرد: اینکه ورزشکاری به سجده میافتد و اینگونه از خداوند شکرگزاری میکند، برای کل دنیا پیام دارد، این در حالی است که ما طلبهها باید بسیار تلاش کنیم تا این پیامها را به دنیا برسانیم ولی شما در یک صحنه ورزش این کار را انجام میدهید.
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: برای اشتغال شما آنچه وظیفه ما است، پیگیری میکنم و اسامی شما را به وزارتخانههای مختلف میدهم.
وی ضمن قدردانی از «حمید بنی تمیم» مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان عنوان کرد: یکی از شاخصهای اندازهگیری در همه کشورها، ورزش است که نمیتوانیم از این امر مهم غافل شویم، به همین خاطر از مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان میخواهم بیشتر در خدمت جوانها باشد و به شناسایی استعدادهای درخشان اقدام کند؛ در خصوص اعتبارات از طریق معاون اول رئیس جمهور پیگیری خواهم کرد.
به گزارش مهر، امان الله پاپی، الهام صالحی، عرفان بُندری، هاشمیه متقیان، حنان کعبعمیر، صادق بیت سیاح، غلامرضا رحیمی، احمد امین زاده، رضا رشنو، حمزه مصلح رشت آبادی، امین میرزازاده، امین کاویانی نژاد، سید دانیال سهرابی، پویا ایدنی و رضا میرباقری که در رشتههای مختلف بازیهای پاراآسیایی و آسیایی هانگژو یچین مدال کسب کرده بودند، در این مراسم تقدیر و تجلیل شدند.
نظر شما