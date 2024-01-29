ارتش سپر دفاعی محکمی برای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در آیین اختتامیه مرحله سازمانی اولین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه ارتش، ضمن اشاره به در پیش بودن ایام مبارک دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گفت: ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیار ارزشمند است و باید به وقایع تاریخی آن روزها و موضوعات مهمی از جمله بیانات امام راحل (ره) درباره انقلاب و ارتش و پیوستن نیروی‌های آن به صف مردم انقلابی پرداخته شود.

امیر دریادار سیاری با اشاره به اینکه ضد انقلاب در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی قصد انحلال ارتش را داشت، افزود: ارتش در برهه‌های مختلف تاریخ حضور و نقش موثری در مسائل کشور داشته و سپر دفاعی محکمی برای انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه ارتش با تصمیمی جدی و دقیق وارد مسئله مهارت آموزی سربازان شده است، گفت: ارتش با استفاده منظم از زمان و مدیریت خوب منابع، اقدامات بسیار خوبی در راستای آموزش نیروی انسانی خود انجام داده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه امروز شاهد نتایج ارزشمند فعالیت‌های انجام شده در زمینه مهارت آموزی سربازان در ارتش هستیم، افزود: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان و کشوری، نیروی انسانی آن است؛ چراکه این جمعیت فعال و پویای نیروی انسانی هر کشوری است که می‌تواند موجب ارتقا سطح آن جامعه شود و به همین دلیل ارتش نیز برای مسئله آموزش جایگاه ویژه‌ای قائل است.

امیر دریادار سیاری ماموریت اصلی ارتش را دفاع از استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: مسئله آموزش هدف بسیار مهمی است که در کنار ماموریت اصلی ارتش باید پیگیری شود؛ چراکه تهدیدات آینده پیچیده‌تر است و ما باید متناسب با این تهدیدات در زمینه آموزش نیروی انسانی و تجهیزات نظامی مان به روزتر شویم.