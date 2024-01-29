صدور رای متهم پرونده حمله به سفارت آذربایجان به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد: رأی متهم پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان طی روزهای آینده صادر خواهد شد.

جلسه رسیدگی به پرونده اتهام‌های عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان روز شنبه، ۷ بهمن با حضور متهم پرونده و وکلای وی برگزار شد؛ بر اساس کیفرخواست صادره، عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان به مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع جمهوری آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز شامل یک قبضه کلاشینکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی متهم است.

پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و ارایه دفاعیات از سوی متهم و وکیل وی، رئیس دادگاه تاکید کرد که حکم در مهلت قانونی صادر خواهد شد.