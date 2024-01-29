۱۰۰ هزار نفر در صندوق اعتباری هنر عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم کریمی ظهر دوشنبه در نشست ساماندهی و بهروزرسانی عضویت اعضای صندوق اعتباری هنر (طرح بهبود) در بوشهر اظهار کرد: صندوق اعتباری هنر از اوایل دهه ۸۰ تأسیس شده و هماکنون بیش از ۱۰۰ هزار عضو در رشتههای مختلف هنری دارد.
وی بیان کرد: پوشش بیمه پایه و تکمیلی هنرمندان هدف اصلی تأسیس صندوق اعتباری هنر است و بیش از ۳۰ طرح خدماتی در دوره جدید فعالیت صندوق تعریف شده که در سراسر کشور در حال اجرا است.
معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: صندوق افراد دارای شرایط را ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات مختلف معرفی میکند.
وی گفت: طرح بهبود در راستای ساماندهی و بررسی وضعیت عضویت هنرمندان در صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور جهت ارائه خدمات بهتر در حال اجرا است طرح بهبود در راستای به روزرسانی اطلاعات اعضای صندوق هنر در سامانه سایه انجام میشود.
کریمی به دو مرحلهای بودن طرح بهبود اشاره کرد و گفت: در گام اول پس از اعلام نظرات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمنها و انتشار فراخوان، وضعیت اعضای صندوق در استانها توسط کارگروهی تخصصی بررسی خواهد شد.
معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنر عنوان کرد: افرادی که هنرمند بودن و فعالیت مستمر آنها توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهر یا شهرستان تأیید نشود از صندوق حذف میشوند ولی اگر مدارک و یا مستندی که هنرمند بودن و فعالیت آنها اثبات شود باید جهت بررسی به کارگروه ارائه دهند.
کریمی اظهار کرد: در مرحله دوم پس از فرصت یکماهه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها جهت جمعآوری مدارک و تشکیل کارگروهها، نظر و نتیجه بررسیها به صندوق اعتباری هنر فرستاده میشود تا در ارتباط با نتایج تصمیمگیری شود.
وی بیان کرد: بعد از فراخوان و بررسی ۱۰ درصد از اعضا مدارک لازم تأیید برای عضویت در صندوق را دارا بودند که مابقی حذف شدند و تعدادی از هنرمندان نیز با ارائه مستندات به عضویت درآمدند.
کریمی اضافه کرد: صیانت از حق و حقوق هنرمند رسالتی است که در صندوق اعتباری هنر به جد دنبال میشود تا خدمات به هنرمندان واقعی ارائه شود.
وی گفت: مبنای اجرای طرح بهبود تشکیل کارگروه است که این مهم در تمام استانهای کشور راهاندازی شده است. خدمات و تسهیلات صندوق اعم از پرداختیها در قالب هنر کارت صندوق اعتباری هنر انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی مسائل، مشکلات و رفع اشکالات به بهترین شکل از نکات سفر به استانها است.
معاون مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از هنرمندان جامعه است، افزود: در دولت سیزدهم نگاهی ویژه به حوزه فرهنگ و هنر شده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و قرآن بودجهای قابل توجه به صندوق اعتباری هنر تخصیص داده تا در اختیار فعالان حوزههای مختلف قرار گیرد.
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