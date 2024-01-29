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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

معاون هواشناسی مرکزی:

پایان هفته جاری باران و برف استان مرکزی را فرا می گیرد

پایان هفته جاری باران و برف استان مرکزی را فرا می گیرد

اراک- معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: پایان هفته جاری باران و برف نقاط مختلف استان مرکزی را فرا می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد؛ با توجه به رطوبت و سرمای هوا، شرایط برای تشکیل مه تا روز سه‌شنبه در ساعاتی از، شب و صلح در نقاط مستعد استان مرکزی وجود دارد.

وی افزود: از بعد از ظهر فردا سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه در برخی مناطق استان احتمال بارش برف و مه پیش بینی می‌شود.

مرادی گفت: از روز پنج شنبه سامانه بارشی دیگری در استان فعال خواهد شد و بر اساس الگوی فعلی نقشه‌ها بارش‌ها به صورت برف از عصر روز پنج شنبه آغاز و تا روز جمعه تداوم دارد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی با بیان اینکه به دلیل ناپایداری جو احتمال وزش باد به نسبت شدید موقتی پیش بینی می‌شود، گفت: از لحاظ دمایی به دلیل ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی سرمای هوا تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6008218

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