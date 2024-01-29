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کد مطلب 6008230
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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

شادی گل متفاوت بازیکنان اردن بعد از گلزنی به عراق

شادی گل متفاوت بازیکنان اردن بعد از گلزنی به عراق

بعد از گل اول اردن به عراق توسط یزن النعیمات در دقایق پایانی نیمه اول ، بازیکنان این تیم شادی متفاوتی داشتند.

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    نظرات

    • مهدی آذر AE ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      9 2
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      همین خوشحالی رو که اینا کردن بازیکن عراقی انجام داد کارت زد گرفت اخراج شد تا عراقیه تکی این کارو دکرد بازی کنان اردن دسته جمعی ولی هیچ کس چیزی بهشون نگفت. چرا
      • مهران IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        3 4
        فغانی به این دلیل به آیمن حسین کارت داد که علی رغم سوت و اخطار داور برای ادامه بازی به ادامه خوشحالی پرداخت و چندین دقیقه از وقت بازی رو گرفت
    • حسین ارومیه IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      8 9
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      آقای فقانی توکجای دنیابخاطرزدن گل شادی کنی بعداخراج بشی آخه ابن چه کاری بودتوکردب
    • سید عباس سین IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      3 4
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      جناب فغانی داور با دانش و باسوادیه حتما که دلیل داره وگرنه که نمیتونه بی جهت کارت زرد بده احتمالا برای تحریک تماشاگران تیم مقابل بهش کارت داده ، البته احتمالا.
      • متعجب IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
        1 0
        عجب کشفی!نیوتن را به چالش کشیدی پسر
    • فغان IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 1
      پاسخ
      چه اسم با مسمائی داره فغانی

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