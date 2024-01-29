شادی گل متفاوت بازیکنان اردن بعد از گلزنی به عراق

بعد از گل اول اردن به عراق توسط یزن النعیمات در دقایق پایانی نیمه اول ، بازیکنان این تیم شادی متفاوتی داشتند.