دریافت 14 MB کد مطلب 6008230 https://mehrnews.com/x345pX ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶ کد مطلب 6008230 فیلم ورزش فیلم ورزش ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶ شادی گل متفاوت بازیکنان اردن بعد از گلزنی به عراق بعد از گل اول اردن به عراق توسط یزن النعیمات در دقایق پایانی نیمه اول ، بازیکنان این تیم شادی متفاوتی داشتند. کپی شد مطالب مرتبط پیروزی اردن در نیمه اول دیدار با عراق شادی گل بازیکن عراق دردساز شد؛ اخراج به خاطر تحریک هواداران اردن مصاف حساس عراق و اردن/ کار سخت فلسطین برابر مدعی قهرمانی اردن ۳-۲ عراق ؛ کامبک شیرین و صعود به مرحله یکچهارم نهایی شادی اردنیها پس از پیروزی برابر عراق برچسبها اردن تیم ملی فوتبال اردن جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر
نظر شما