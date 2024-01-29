مصاف حساس عراق و اردن/ کار سخت فلسطین برابر مدعی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز دوشنبه ۹ بهمن با پیگیری دو دیدار پیگیری خواهد شد تا پس از استرالیا و تاجیکستان، جواز حضور دو تیم دیگر در مرحله یک چهارم نهایی صادر شود.

در نخستین بازی و از ساعت ۱۵ تیم‌های عراق و اردن به مصاف هم خواهند رفت. شاگردان کاساس در مرحله گروهی دست به کار بزرگی زدند و با شکست دادن ژاپن مدعی، توانستند به عنوان تیم نخست گام به مرحله یک هشتم نهایی بگذارند و آیمن حسین با به ثمر رساندن ۵ گل خط و نشان جدی برای آقای گلی این دور از مسابقات کشید. تیم اردن هم با قرارگیری در رده سوم جدول گروه E توانست حضور خود را در مرحله حذفی قطعی کند و مصاف این دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است.

فلسطین دیگر تیم شگفتی ساز این جام که توانست در گروه C پس از ایران و امارات به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد برای تکمیل شگفتی سازی خود قهرمان دوره گذشته را پیش رو دارد که با توجه به میزبان بودن قطر این تیم کار سختی در پیش خواهد داشت. تیم قطر هم با داشتن ستاره‌هایی از جمله معز علی و اکرم عفیف می‌خواهد در خانه و برای دومین دوره متوالی قهرمان مسابقات شود و برابر فلسطین با تمام قوا حاضر خواهد شد.

جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲

گروه A: قطر ۳ - لبنان صفر

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه B: استرالیا ۲ - هند صفر

گروه A: چین صفر - تاجیکستان صفر

گروه B: ازبکستان صفر - سوریه صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۴ - ویتنام ۲

گروه C: امارات ۳ - هنگ‌کنگ یک

گروه C: ایران ۴ - فلسطین یک

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - بحرین یک

گروه D: اندونزی یک - عراق ۳

گروه E: مالزی صفر - اردن ۴

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه F: تایلند ۲ – قرقیزستان صفر

گروه F: عربستان ۲ – عمان یک

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه A: لبنان صفر - چین صفر

گروه A: تاجیکستان صفر - قطر یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه B: سوریه صفر - استرالیا یک

گروه B: هند صفر - ازبکستان ۳

گروه C: فلسطین یک - امارات یک

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه D: عراق ۲ - ژاپن یک

گروه D: ویتنام صفر - اندونزی یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - ایران یک

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه E: اردن ۲ - کره جنوبی ۲

گروه E: بحرین یک - مالزی صفر

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: عمان صفر - تایلند صفر

گروه F: قرقیزستان صفر - عربستان ۲

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: تاجیکستان ۲ - لبنان یک

گروه A: قطر یک - چین صفر

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه B: سوریه یک - هند صفر

گروه B: استرالیا یک - ازبکستان یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - فلسطین ۳

گروه C: ایران ۲ - امارات یک

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۳ - اندونزی یک

گروه D: عراق ۳ - ویتنام ۲

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - مالزی ۳

گروه E: اردن صفر - بحرین یک

گروه F: قرقیزستان یک - عمان یک

گروه F: عربستان صفر - تایلند صفر

یک‌هشتم نهایی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

استرالیا ۴ - اندونزی صفر

تاجیکستان یک - امارات یک (ضربات پنالتی: ۵ بر ۳ به سود تاجیکستان)

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

عراق - اردن، ساعت ۱۵ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

قطر - فلسطین، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه البیت

سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۱: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب

بازی شماره ۴۲: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۳: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه D، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

دیدار شماره ۴۴: صدرنشین گروه C - تیم سوم یکی از گروه‌های B، A یا F، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

یک‌چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۵: بازی شماره ۳۸ - بازی شماره ۳۹، ساعت ۱۵ در ورزشگاه احمد بن علی

دیدار شماره ۴۶: بازی شماره ۳۷ - بازی شماره ۴۲، ساعت ۱۹ در ورزشگاه الجنوب

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۷: بازی شماره ۴۴ - بازی شماره ۴۳، ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

دیدار شماره ۴۸: بازی شماره ۴۰ - بازی شماره ۴۱، ساعت ۱۹ در ورزشگاه البیت

نیمه‌نهایی

سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۹: بازی شماره ۴۵ - بازی شماره ۴۶، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۵۰: بازی شماره ۴۷ - بازی شماره ۴۸، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه

فینال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه لوسیل