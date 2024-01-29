اخراج مهاجم تیم ملی فوتبال عراق صحیح بود/ فغانی قضاوت خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز دوشنبه ۹ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر ۲ تیم اردن به پایان رسید.

قضاوت این بازی بر عهده علیرضا فغانی بود و او در نیمه دوم و در دقیقه ۷۶ پس از گلزنی آیمن حسین به او کارت زرد دوم نشان داد و مهاجم عراق را از زمین بازی اخراج کرد.

حسین عسگری کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخراج مهاجم عراق اظهار داشت: آیمن به دلیل اینکه پس از گلزنی مقابل هواداران اردنی حرکت غیر ورزشی و غیر حرفه‌ای انجام داد از داور کارت زرد دوم را دریافت و پس از آن از زمین بازی اخراج شد.

عسگری در رابطه با صحنه خطا روی بازیکن اردن پیش از به ثمر رسیدن گل دوم این تیم گفت: مدافع عراق کاملاً پای بازیکن اردن را زد و داور باید پنالتی اعلام می‌کرد اما او این صحنه را ندید و فغانی خوش شانس بود که همان توپ در ادامه وارد دروازه عراق شد چون اگر صحنه به VAR می‌رفت امتیاز منفی برای او محسوب می‌شد.