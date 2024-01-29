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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

کارشناس داوری در گفت‌وگو با مهر:

اخراج مهاجم تیم ملی فوتبال عراق صحیح بود/ فغانی قضاوت خوبی داشت

اخراج مهاجم تیم ملی فوتبال عراق صحیح بود/ فغانی قضاوت خوبی داشت

کارشناس داوری فوتبال با بیان اینکه اخراج آیمن حسین در دیدار با اردن صحیح بود، گفت: مهاجم تیم ملی عراق به دلیل رفتار غیر ورزشی از سمت داور کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز دوشنبه ۹ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر ۲ تیم اردن به پایان رسید.

قضاوت این بازی بر عهده علیرضا فغانی بود و او در نیمه دوم و در دقیقه ۷۶ پس از گلزنی آیمن حسین به او کارت زرد دوم نشان داد و مهاجم عراق را از زمین بازی اخراج کرد.

حسین عسگری کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخراج مهاجم عراق اظهار داشت: آیمن به دلیل اینکه پس از گلزنی مقابل هواداران اردنی حرکت غیر ورزشی و غیر حرفه‌ای انجام داد از داور کارت زرد دوم را دریافت و پس از آن از زمین بازی اخراج شد.

اخراج مهاجم تیم ملی فوتبال عراق صحیح بود/ فغانی قضاوت خوبی داشت

عسگری در رابطه با صحنه خطا روی بازیکن اردن پیش از به ثمر رسیدن گل دوم این تیم گفت: مدافع عراق کاملاً پای بازیکن اردن را زد و داور باید پنالتی اعلام می‌کرد اما او این صحنه را ندید و فغانی خوش شانس بود که همان توپ در ادامه وارد دروازه عراق شد چون اگر صحنه به VAR می‌رفت امتیاز منفی برای او محسوب می‌شد.

کد مطلب 6008319
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • فرزاداحمدی IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خوش شان چیه آوانتاژ داد بعد هم گل نمی شد بازبینی VAR بود درست نقد کن فغانی جز 4داور برتر جهان است
    • فربد IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 1
      پاسخ
      باعث حذف عراق شد دیگه فغانی رو راه نمیدن و شوتش میکنند بره پیش مامان جونش شوکولات بخوره
    • Aaaaa RO ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 2
      پاسخ
      همین رفتار و بازیکنان اردن درگل اولشون انجام دادن،چرا اونا کارت نگرفتن؟
    • احمد فراهانی IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 1
      پاسخ
      بازیکن عراقی آیمن حسین اخراجش صحیح بود.باریکلا به استاد فغانی با عملکرد شجاعانه اش.
    • IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 2
      پاسخ
      اگر این حرکت غیر ورزشی بود چرا بازیکنان اردن انجام دادن و فغانی بی خیال شد
    • IQ ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 14
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      فغانی کار ظالمانه انجام داد وشادی یک ملت دزدیدبا اخراج بازیکن عراقی وبااین کارش متاسفانه تنفر ملت عراق از هرچی داوری ایرانی
      • امین IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        6 5
        کاملا کارش درست بود تمسخر تماشاگر تلف کردن وقت گوش ندادن به تذکرات داور حداقل یه کارت زرد داشت
      • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        8 1
        داور استرالیایی
    • علی IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 7
      پاسخ
      بسیارعالی قضاوت کردیک ایرانی هیچ وقت وهیچ جااشتباه نمیکندوتابع قوانین بین الملی هست وتمام...درودبرفغانی عزیز
      • IQ ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        5 3
        اگر روزی یک داور بی انصاف برای تیم ایران بد قضاوت کرد ودلتون سوخت یاد ملت عراق بیفتید
    • وحید IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 0
      پاسخ
      با توجه به کارشناسی کارشناسان داخلی الان می فهمیم که کار داور ویلیامز استرالیایی صحیح بود و ایرانی ها بی جهت به وی می تاختند.همین کارشناسان در آن روز می گفتند که داور استرالیایی بی جهت پولادی را اخراج کرد.
    • یوسف CA ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 2
      پاسخ
      شبکه الکاس قطر، در مقایسه و ثانیه‌شماری از شادی گل نازان نعیمات، مهاجم اردن با خوشحالی ایمن حسین ثابت کرد که گلزن تیم ملی اردن، ۱۴ ثانیه بیشتر از شادی ایمن حسین طول کشید و فغانی به او کارت زرد نشان نداد!
    • یونس اعتمادی از رشت CZ ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      3 2
      پاسخ
      دمت گرم آقای فغانی کلاس داوری را بالا بردی ایرانی پرچم ایران همیشه بالاست حق را ادا کردی
      • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
        0 2
        بابابرو

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