به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ روز گذشته دوشنبه ۹ بهمن و از ساعت ۱۵ با قضاوت علیرضا فغانی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر ۲ اردن به پایان رسید.

در دقیقه ۷۶ این بازی و پس از به ثمر رسیدن گل دوم عراق توسط آیمن حسین، علیرضا فغانی به دلیل حرکت خوشحالی جنجالی این بازی مقابل هواداران اردنی به او کارت زرد دوم نشان کرد و حسین از زمین بازی اخراج شد. پس از پایان بازی که با حذف تیم عراق همراه شد، فوتبال‌دوستان عراقی در فضای مجازی به شدت علیرضا فغانی را بابت اخراج آیمن حسین مورد انتقاد قرار دادند.

در همین حال سایت «change» مدعی شد، هواداران فوتبال عراق به دنبال امضای طوماری هستند تا با ارسال به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC علیرضا فغانی را از قضاوت تعلیق کنند. در بیانیه هواداران عراقی آمده است: ما از نتیجه دیدار با اردن بسیار ناراحت هستیم، اخراج آیمن حسین توسط علیرضا فغانی غیر عادلانه و بحث برانگیز بود در حالی که بازیکنان اردن هم همین خوشحالی را پس از به ثمر رساندن گل اول انجام دادند.

داور باید در بازی بی طرف باشد اما فغانی با تصمیم خود تناقضاتی را به وجود آورد. نه تنها ما (هواداران عراقی) بلکه بسیاری از کارشناسان نیز تصمیم فغانی را نادرست دانستند. از فیفا و AFC می‌خواهیم تا زمان بررسی تحقیقات کامل در این بازی، فغانی را از قضاوت تعلیق کنند.

لازم به ذکر است پیش از این نیز، فدراسیون فوتبال عراق بابت نحوه قضاوت فغانی از این داور به AFC شکایت کرده بود.