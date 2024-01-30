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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۹

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

پس از کارت قرمز جنجالی؛ عراقی‌ها دنبال اخراج فغانی از فیفا و AFC

پس از کارت قرمز جنجالی؛ عراقی‌ها دنبال اخراج فغانی از فیفا و AFC

هواداران تیم ملی فوتبال عراق با ایجاد کمپینی خواستار خارج شدن نام علیرضا فغانی از لیست داوران بین المللی فیفا و AFC شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ روز گذشته دوشنبه ۹ بهمن و از ساعت ۱۵ با قضاوت علیرضا فغانی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر ۲ اردن به پایان رسید.

در دقیقه ۷۶ این بازی و پس از به ثمر رسیدن گل دوم عراق توسط آیمن حسین، علیرضا فغانی به دلیل حرکت خوشحالی جنجالی این بازی مقابل هواداران اردنی به او کارت زرد دوم نشان کرد و حسین از زمین بازی اخراج شد. پس از پایان بازی که با حذف تیم عراق همراه شد، فوتبال‌دوستان عراقی در فضای مجازی به شدت علیرضا فغانی را بابت اخراج آیمن حسین مورد انتقاد قرار دادند.

در همین حال سایت «change» مدعی شد، هواداران فوتبال عراق به دنبال امضای طوماری هستند تا با ارسال به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC علیرضا فغانی را از قضاوت تعلیق کنند. در بیانیه هواداران عراقی آمده است: ما از نتیجه دیدار با اردن بسیار ناراحت هستیم، اخراج آیمن حسین توسط علیرضا فغانی غیر عادلانه و بحث برانگیز بود در حالی که بازیکنان اردن هم همین خوشحالی را پس از به ثمر رساندن گل اول انجام دادند.

داور باید در بازی بی طرف باشد اما فغانی با تصمیم خود تناقضاتی را به وجود آورد. نه تنها ما (هواداران عراقی) بلکه بسیاری از کارشناسان نیز تصمیم فغانی را نادرست دانستند. از فیفا و AFC می‌خواهیم تا زمان بررسی تحقیقات کامل در این بازی، فغانی را از قضاوت تعلیق کنند.

لازم به ذکر است پیش از این نیز، فدراسیون فوتبال عراق بابت نحوه قضاوت فغانی از این داور به AFC شکایت کرده بود.

کد مطلب 6008711
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      4 24
      پاسخ
      سلام با توجه به کارت زرد اول ایمن حسین و اینکه اخراج او تأثیر مستقیمی بر تیم عراق دارد، تصمیم فغانی اشتباه بود.ملت عراقی دوست ماست و شخصاً از تصمیم فغانی بدم آمد.
      • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        4 1
        دوست عزیز درجواب اولا در نباید هیچ وقت نگا کند که بازیکن قبلا زرد داشته یا نداشته و از زرد دوم و اخراج بترسد ثانیه دوست و دشمن ندارد برای همه یکسان است چه بازیکن امریکا و اسرائیل باشد چه فلسطین و عراق ممنون که درک میکنین.
    • حمید IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      4 24
      پاسخ
      سلام آقای فغانی باسرنوشت یک کشور بازی کرد و از نظر من کار ایشان درست نبود وناعادلانه بود
    • FR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 17
      پاسخ
      واقعا حقش هست که اخراج بشه. اخراج بازیکن عراقی بسیار نادعادلانه و غیر حرفه ای بود. از قرار معلوم داور حب و بغض های احتمالی شخصی از کشور عراق را به قضاوت عادلانه ترجیه می دهد.
    • علی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      18 9
      پاسخ
      وقتی گل میزنی باید جنبه داشته باشی، این عراقیا وقتی گل میزنن یجور خوشحالی میکنن انگار به آمریکا گل زدن به جا اینکه رفتارشون اصلاح کنن اعتراض میکنن
    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      3 7
      پاسخ
      وطن یعنی ناموس ،وطن یعنی شرف ،خاک ما ارثیه نیاکان اهورایی ماست، تو از ایران به همه جا رسیدی، آدم بی وطن بی شرف هم هست، ضمنا همین خوشحالی رو اردنی ها هم قبلش کردن چرا اونا رو اخراج نکردی وطن فروش.
    • IQ ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 4
      پاسخ
      سلام تو این اوضاع بحرانی سیاسی احتمال داره که باگذاشتن داور ایرانی هدف تفرقه بین ملت ایران وعراق هست الان ملت عراق اینقدر از این داور بدشون اومده منتظر هستند فکر کردن به زیارت اربعین میاد

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