به گزارش خبرنگار مهر، سعید ضیایی عصر دوشنبه در همایش رأی اولی‌های شهریار با اشاره به اینکه حضور حداکثری جوانان و مخصوصاً رأی اولی‌ها در جامعه نوید بخش اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: جوانان به لحاظ اهمیت و نقشی که در آینده کشور ایفا می‌کنند، مستلزم توجه هستند، لذا ضرورت دارد مسئولین در هر مقام و جایگاهی برای بهبود این حوزه نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار گیرند.

ضیایی با بیان اینکه یکی از نیازهای مهم دوره نوجوانی و جوانی پذیرش مسئولیت است، گفت: مشارکت در انتخابات منجر به تقویت مسئولیت پذیری نوجوانان و جوانان در آینده خواهد شد.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: دانش آموزان رزمنده، با تقدیم ۳۶ هزار شهید نشان دادند در عرصه‌های مختلف می‌توانند نقش تعیین کننده و اثرگذاری داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران با تاکید بر حضور حداکثری رأی اولی‌ها عنوان کرد: حضور رأی اولی‌ها در انتخابات پیش رو که دشمن با هر وسیله‌ای سعی در ایجاد ناامیدی آنان دارد برگ برنده ای برای کشور است و موجبات یاس در بدخواهان نظام را فراهم می‌کند.

وی گفت: خلاقیت و ابتکار معلمان و فرهنگیان جهت روایت صحیح دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیت ایام الله دهه فجر منجر به ایجاد شور و نشاط سیاسی حضور حداکثری دانش آموزان، خانواده، اطرافیان، مدرسه و جامعه می‌شود.

مشاور استاندار تهران با تاکید بر اینکه انتخابات جایگاه مهمی در تعیین سرنوشت ملی دارد، افزود: انتخابات اقتدار یک ملت را نشان می‌دهد و چنانچه مردم در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند نشان از مقبولیت و مشروعیت نظام دارد.