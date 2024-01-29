اطلاعیه صداوسیما در پی حواشی مرتبط با بودجه سال آینده رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، روابط عمومی سازمان صداوسیما درباره حواشی ایجاد شده درباره بودجه سال آینده رسانه ملی توضیحاتی ارائه کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی رسانه ملی با تشریح روند قانونی تنظیم بودجه سازمان صداوسیما بر اساس برنامه هفتم توسعه آمده است:

«- بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس برنامه هفتم تنظیم شده است و تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها است که به برنامه پایبند باشند. ضمن قدردانی از مجلس محترم که با پایبندی به برنامه محور بودن بودجه سال آینده، بودجه صدا و سیما را تنظیم کرده است انتظار به حق از همه مسؤولان و صاحبان تریبون، پایبندی به قانون و خودداری از اظهاراتی است که به ایجاد شبهات در جامعه دامن می‌زند و در مأموریت دستگاه‌ها از جمله رسانه ملی اختلال ایجاد می‌کند.

- افزایش نسبی بودجه صدا و سیما در برنامه هفتم با توجه به وظایف و تکالیف جدید و فراوانی است که برای صدا و سیما در بند الف ماده ۷۷ در نظر گرفته شده است که افزایش تعهد چند برابری برخی تولیدات همچون پویانمایی، تولید هزاران قسمت مجموعه تلویزیونی، ده‌ها قسمت مجموعه الف ویژه، صدها قسمت مستند فاخر و تولید مجموعه‌های تلویزیونی استانی و افزایش قابل توجه تولید برنامه‌های حوزه کودک و نوجوان، جوان، خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی و برنامه‌هایی با هدف امید آفرینی و تقویت انسجام ملی و … از آن جمله است. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل جهت‌گیری‌های محتوایی، انحرافی که در سال‌های اخیر در بسیاری از برنامه‌های خارجی در مورد کودکان دیده می‌شود ضرورت توجه مضاعف به تولید داخلی در خصوص محتوای کودک و نوجوان بسیار جدی است. کما اینکه بر اساس رویکرد تحولی رسانه ملی در توجه به روستاها و مناطق مختلف کشور افزایش تولیدات محلی و استانی لازم است. همچنین باید به همه اقشاری که به دلایل متعدد از جمله محتوای ارائه شده در برخی حوزه‌های تولید بخش خصوصی و یا هزینه‌های بالای اشتراک، نیاز به محتوای سالم و رایگان دارند توجه ویژه شود، لذا تنوع و ارتقای کیفی و فنی تولیدات رسانه ملی از جمله ضرورت‌های قطعی و غیر قابل اجتناب است.

- بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، باید سهم دولت در تأمین اعتبارات مورد نیاز صدا و سیما در سال ۱۴۰۳، ۴۳٪ مازاد بر رشد سالانه افزایش یابد تا امکان تحقق تکالیف جدید قید شده در برنامه فراهم شود، در حالی که این میزان در بودجه سال آینده حداکثر ۳۱٪ است که همچنان کمتر از حکم برنامه است و آن هم باید صرف انجام تعهدات و تکالیف قانونی در حوزه تولید شود که جدول آن در بند الف ماده ۷۷ برنامه هفتم با جزئیات ذکر شده است. تحقق جدول مذکور نیازمند بودجه‌ای بیشتر از سهم در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده است.

- با توجه به توضیحات فوق، رسانه ملی امیدوار است اظهار نظرهای بی اساس درباره چند برابر شدن بودجه صدا و سیما آن هم از سوی برخی افراد که قبلاً خود مسؤولیت‌های اقتصادی داشته‌اند صرفاً ناشی از بی اطلاعی این افراد باشد و نه خدای نکرده غرض ورزی و سیاسی کاری.

- رسانه ملی در دوره تحول، همراه سازی منابع با اهداف تحولی در حوزه‌های سه گانه محتوا، رویکرد و سازوکار را به صورت جدی در دستور کار دارد و خواهد داشت.»