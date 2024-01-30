به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که حواشی مرتبط با افزایش بودجه صداوسیما تیتر رسانه ها شده است و بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی صداوسیما موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. از جمله افرادی که در این باب بیشتر نظر دارند خود نمایندگان مجلس هستند که با توجه به این افزایش بودجه ماموریت‌های بیشتری را هم برای صداوسیما وضع کرده اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به افزایش بودجه صداوسیما به خبرنگار مهر بیان کرد: مصوبه مجلس درباره اعتبارات صداوسیما منطبق بر قانون برنامه هفتم توسعه بوده است. در برنامه هفتم تکالیف بسیاری در حوزه تولیدات رسانه ای بر عهده رسانه ملی گذاشته شده است و انجام این تکالیف نیازمند اعتبارات لازم است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که در جنگ رسانه ای قرار داریم و لازمه پیروزی در این جنگ تقویت سازمان صداوسیما است. در چنین فضایی افزایش بودجه سازمان‌هایی مانند صداوسیما به منظور توسعه زیرساخت های فنی و تقویت تولید برنامه‌ها صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش چشمگیر تکالیف سازمان صداوسیما در برنامه هفتم تصریح کرد: مجلس سازمان صداوسیما را مکلف کرده است تا پایان برنامه هفتم، تولیدات رسانه ای خود را در ۱۱ بخش از جمله تولید مستند، پویانمایی، سریال، تله فیلم و مجموعه های تلویزیونی افزایش دهد.

وی با اشاره به یکی از مطالبات مردم نسبت به تنوع و کیفیت برنامه ها یادآور شد: یکی از مطالبات مردم در دیدار با نمایندگان، افزایش تنوع و غنای برنامه های تولیدی صداوسیما است که این مهم نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه سازی و فنی است.

این نماینده مجلس درباره انتقادات به افزایش بودجه صداوسیما عنوان کرد: اعتباراتی که به تولید محتوای رسانه ای در سازمان صداوسیما اختصاص می یابد در واقع سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی است و اگر این سرمایه گذاری صورت نگیرد مخاطب رسانه هایی را انتخاب خواهد کرد که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارند و حتی این فرهنگ را هدف تخریب خود قرار داده اند.