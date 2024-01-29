ظرفیت بالای زبان هنر در انعکاس وقایع جبهه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان درخشی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنرهای تجسمی جشنواره فجر در بخش ویژه شهرستانهای استان کرمانشاه که در در فرهنگسرای شهید سلیمانی (نگار خانه شهر) برگزار شد، اظهار کرد: ۳۲ اثر از ۲۸ هنرمند در سراسر شهرستانهای استان جمعآوری شده و در این مکان با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اکران شده است.
وی افزود: این نمایشگاه از نهم بهمن ماه تا پایان دهه فجر ادامه دارد و عموم مردم میتوانند از آن بازدید کنند.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آثار بسیار فاخری در این نمایشگاه اکران شدهاند و قطعاً در سالهای آینده شاهد آثار بیشتری در حوزه هنرهای تجسمی خواهیم بود.
وی بیان کرد: با توجه به همکاری مطلوب بین شهرداری کرمانشاه و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وجود دارد، پیش بینی میشود در سال آینده با افق دید و زمانبندی بهتری جشنواره اتفاق بیفتد.
درخشی تشریح کرد: یکی از تریبونهای جذاب برای عموم مردم تریبون هنر است، از طرفی یکی از هنرهای نوین هنر تجسمی بوده و تجلیگاه آن خوشنویسی است.
وی اضافه کرد: با توجه به موضوع جهاد تبیین که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده و بزنگاه حساسی که در آن حضور داریم و اتفاقات حاضر در جبهه مقاومت و از طرفی تلاش دشمن برای تفرقه افکنی در جبهه داخلی استفاده از ابزار هنر بسیار مؤثر است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان گفت: ایران هم اکنون پیشتاز مقاومت است و به تصویر کشیدن مقاومت بهترین و مؤثرترین کاری است که میشود انجام شد و قطعاً ملت پیروز خواهد بود.
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