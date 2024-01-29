«تبیین» اصلی ترین راهکار افزایش مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف پورآرین بعد از ظهر دوشنبه در جمعی از امامان محلات و بانوان رابط فعال محلات قزوین با مدیرکل صداوسیمای قزوین اظهار کرد: مقام معظم رهبری برخلاف ادوار گذشته، زودتر از همیشه و به صورت متعدد به انتخابات پرداخته و مشارکت حداکثری را مطالبه کردند.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصیت متفاوتی نسبت به سال‌های قبل دارد که باعث تمرکز بیشتر مقام معظم رهبری و اصرار ایشان بر ایفای نقش توسط نخبگان شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تاکید کرد: هرکسی که تریبون داشته و صاحب کلام است و می‌توان جمعیتی را راهبری کند باید بر اساس تکلیف شرعی مردم را به حضور در انتخابات دعوت کند.

وی با بیان اینکه برای مشارکت حداکثری ایده و طرح مناسبی داشته باشیم، ادامه داد: هماهنگ بودن و انجام کار جمعی می‌تواند اثرگذاری کارها را به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام پورآرین از اجرای طراحی با نام «تواصی» عنوان کرد: این طرح با هدف افزایش مشارکت مردم در محلات مختلف استان قزوین است.

وی ادامه داد: در این طرح باید ذهن افرادی که نسبت به حضور در انتخابات مردد بوده و تردید دارند را بیش از پیش با اهمیت انتخابات و نقش حضور مردم در آن آشنا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: این طرح با محوریت امام و رابط محله و مسجد در محلات مختلف استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه علاج و اصلی ترین راهکار افزایش مشارکت مردم در انتخابات تبیین است، عنوان کرد: مردم باید علت و اهمیت حضور در انتخابات را درک کنند.

حجت الاسلام پورآرین در پایان یادآور شد: مردم در شرایط حساس این انقلاب یاریگر نظام بوده‌اند و تنها نیاز است این بار نیز با اهمیت این حضور آشنا شوند.