نواب نصیر شلال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره لیست اعزامی تیم ملی وزنه‌برداری به مسابقات قهرمانی آسیا در شرایطی که انتظار می‌رفت نفرات بیشتری به این رقابت‌ها اعزام شوند، گفت: در آخرین جلسه با اعضای کمیته فنی قرار شد آن‌ها نظرات خود را راجع به نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کنند.

وی افزود: با توجه به مسابقه رکوردگیری و شرایطی که به اعضای کمیته فنی توضیح دادیم در نهایت طبق تصمیم‌گیری اعضای کمیته چند تا اسم به ما دادند که پس از بررسی یکی دو نفر از وزنه‌برداران را صلاح ندانستیم به مسابقات اعزام شوند و نام آن‌ها حذف و در نهایت همین سه نفر باقی ماندند که به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری تأکید کرد: اعزام این سه نفر به مسابقات قهرمانی آسیا با نظر اعضای کمیته فنی بوده و حتی رییس فدراسیون بعد از جلسه‌ای که با کمیته فنی داشته به ما اسم داد، من از صحبت برخی دوستان تعجب می‌کنم. شاید رضازاده جز کمیته فنی نبوده و یا این موضوع را با او مطرح نکردند. اما اسامی که انوشیروانی به ما داد بعد از نظر کمیته فنی بود و حالا اگر رضازاده این موضوع را نمی‌داند شاید به او هنوز اطلاع ندادند.

نصیر شلال با بیان اینکه نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا همگی جوان هستند، گفت: این سه وزنه‌بردار بسیار جوان هستند و همگی ۲۰ ساله هستند، هدف این است که این نفرات میدان ببینند و انتظار کسب مدال از آن‌ها نداریم. تیمی که قصد داشتیم آن‌ها را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم همگی جوان بودند و شاید یکی دو نفر سن‌شان بیشتر است که به جهت کسب تجربه برای مسابقات آینده اعزام خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای کمیته فنی مدنظرشان این بود که دیگر وزنه‌برداران و همچنین وزنه‌برداران المپیکی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند یا خیر، گفت: این موضوع را نمی‌دانم باید از خود اعضای کمیته فنی سوال بپرسید.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد وضعیت رسول معتمدی و اینکه غیبت او در مسابقات قهرمانی آسیا به منزله از دست دادن المپیک است، عنوان کرد: در مورد شرایط رسول باید از خودش سوال بپرسید.