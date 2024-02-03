نفرات اعزامی به انتخاب کادر فنی بود/ به حذف معتمدی رای ندادیم

حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به صحبت‌های نصیرشلال مبنی بر اینکه نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا از سوی کمیته فنی انتخاب شدند، گفت: کمیته فنی به دنبال یک راهبرد بود که شرایط فدراسیون هم در نظر بگیرد و براساس آن تصمیمی گرفته شود که به سود همه باشد. در آخرین جلسه هم اندیشی اعضای کمیته فنی در اردوی چالوس قرار بر شد که برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دو سیاست در نظر گرفته شود؛ یکی افرادی که قرار است سهمیه کسب کنند و نیاز به حضور در این مسابقه دارند و دیگری افرادی که سهمیه ندارند در مسابقات قهرمانی آسیا شانس کسب مدال داشته باشند.

نظر شخصی من تمرکز روی نفرات المپیکی است

وی گفت: با توجه به این سیاست دست مربی را برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا باز گذاشتیم تا افرادی که این دو ویژگی را دارند اعزام و با توجه به هزینه‌ای هم که برای این نفرات می‌شود، آن‌ها خروجی هم داشته باشند. البته من نظر شخصی خودم این بود که در سال المپیک یک مقدار هزینه‌ها را کم کنیم و بیشتر روی وزنه‌برداران المپیکی تمرکز کنیم. جمع‌بندی ما در جلسات کمیته فنی همین مسائل بود و اصلاً قرار نیست کمیته فنی در انتخاب نفرات اعزامی دخالت کند.

کادر فنی در مورد نفرات اعزامی به آسیا خودش باید پاسخگو باشد

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: در واقع دست مربی را باز گذاشتیم که هر وزنه‌برداری به لحاظ رکوردی شرایط مناسبی داشت سرمربی بتواند او را انتخاب کند. حالا اگر کادرفنی تصمیم گرفته که سه نفر از جوانان را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کند، تصمیم شخصی او بوده و خودش هم باید پاسخگو باشد. قبل از جلسه کمیته فنی اصلاً قرار نبود مصطفی جوادی و علی داوودی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.

کمیته فنی به دنبال اذیت کردن کسی نیست

توکلی با بیان اینکه هدف کمیته فنی کمک به کادرفنی و فدراسیون است، عنوان کرد: هدف اصلی اعضای کمیته فنی کمک است و ما به دنبال این هستیم که فدراسیون در هیچ زمینه‌ای دچار باخت و زیان نشود. چند نفر از اهالی وزنه‌برداری دور هم جمع شدند تا تصمیمات بهتری بگیرند وگرنه کسی به دنبال اذیت کردن کس دیگری نیست. به هیچ عنوان هم قصد نداریم دست کادرفنی را ببندیم و تصمیمی در کمیته فنی گرفتیم که به کار فدراسیون و کادرفنی بیاید، حالا چرا این تصمیم گرفته شد و این نفرات به قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند، باید خود کادرفنی پاسخگو باشد.

نمی‌دانم وقت ندادن به رسول درست بود یا نه

مربی اسبق تیم ملی وزنه‌برداری در مورد عدم اعزام رسول معتمدی به مسابقات قهرمانی آسیا و از دست دادن شانس المپیک گفت: وضعیت دست رسول زیاد خوب نیست، ضمن اینکه واقعاً فدراسیون او را حمایت کرد و به چندین مسابقه اعزام شد. رسول همیشه در اردوها هم بود و مورد حمایت قرار گرفت، اما فدراسیون الان از او ناامید شده که آیا رکوردهایش بهبود پیدا می‌کند یا خیر. نمی‌دانم وقت دادن یا ندادن به او درست باشد یا خیر. شاید هر مربی دیگری بود با توجه به شرایطی که داشت از همان اول روی او حساب نمی‌کرد. ضمن اینکه ترس زیادی برای او بعد از مصدومیت به وجود آمده و به زمان نیاز دارد تا بتواند دوباره خودش را پیدا کند.

اعضای کمیته فنی به حذف رسول از قهرمانی آسیا رأی ندادند

وی گفت: به نظرم باید او وضعیت دستش را درست می‌کرد، فدراسیون از او بسیار حمایت کرد و خودش هم بسیار تلاش کرد ولی دستش هنوز نیاز به زمان دارد. من خودم بسیار امیدوار بودم که رسول برمی‌گردد. البته کسی هم به حذف او از مسابقات قهرمانی آسیا رأی نداد. اعضای کمیته فنی هیچکدام به حذف او رأی ندادند و حتی معتقد بودند که یک سهمیه را نسوزانیم و باز هم به او فرصت بدهیم تا در یک مسابقه دیگر شرکت کند و اگر در بین ۱۰ نفر قرار نگرفت خود به خود حذف خواهد شد.

به دنبال این نیستیم که رودرروی سرمربی قرار بگیریم

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری در واکنش به این سوال که شما تصمیم گرفتند در کمیته فنی افرادی را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنید که شانس مدال‌آوری داشته باشند با توجه به اینکه نفرات اعزامی همگی جوان هستند شانس کسب مدال هم ندارند، گفت: اعضای کمیته فنی نظر خود را در مورد نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کردند و کنار کشیدند. همانطور که گفتم تصمیم ما بر این بود که اولاً کسانی که شانس کسب سهمیه المپیک و مدال آوری داشتند به این مسابقات اعزام شود.

توکلی عنوان کرد: ولی در نهایت تصمیم‌گیری با خود کادرفنی بود، ما این نفرات را انتخاب نکردیم هر کسی چنین تصمیماتی داشته خودش هم باید پاسخگو باشد. ما به دنبال این نیستیم که رودرروی سرمربی تیم ملی قرار بگیریم همه اعضای کمیته فنی نواب را دوست دارند او قهرمان المپیک است و ما نباید سرمایه‌های خودمان را بسوزانیم. هدف اصلی کمیته فنی کمک به فدراسیون است، هر زمان کمک ما را نخواستند کمیته فنی را جمع کنند، ما مشکلی با این موضوع نداریم. لزومی ندارد دوستی‌ها و رفاقت‌ها خراب شود. هر کسی نظر خودش را دارد و اگر کمیته فنی سد راه است آن را جمع کنند.