به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس از روز گذشته رسماً به میزبانی شهر تاشکند در کشور ازبکستان آغاز شد. تیم ملی وزنه برداری ایران با سه نماینده علیرضا عباسپور، علی عالی پور و عبدالله بیرانوند راهی این مسابقات شد. سه وزنه‌بردار جوانی که به گفته نواب نصیرشلال برای کسب تجربه راهی این میدان شدند. البته اعزام این سه نفر به مسابقات قهرمانی آسیا با واکنش‌های زیادی همراه بود، از ابتدا قرار بود نفرات المپیکی راهی این مسابقات نشوند اما اعزام تنها سه وزنه‌بردار جوان در شرایطی که انتظار می‌رفت نفرات بیشتری اعزام شوند چالش جدی برای وزنه‌برداری ایران به وجود آورد.

اعضای کمیته فنی در آخرین اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در چالوس حاضر شدند تا شرایط وزنه‌برداری و رکوردها را از نزدیک ببینند. طبق گفته «حسین توکلی یکی از اعضای کمیته فنی، در آن جلسه قرار شد برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دو سیاست در نظر گرفته شود؛ یکی افرادی که قرار است سهمیه کسب کنند و نیاز به حضور در این مسابقه دارند و دیگری افرادی که شانس کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا دارند.»

با این وجود اما نفراتی در لیست اعزامی مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفتند که نه تنها شانس کسب سهمیه ندارند بلکه حتی شانس کسب مدال هم ندارند و طبق گفته نواب نصیرشلال این سه وزنه‌بردار تنها به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند تا میدان ببینند.

چه کسی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را انتخاب کرد؟

نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اعزام این سه وزنه‌بردار به مسابقات قهرمانی آسیا با نظر اعضای کمیته فنی بود گفت: رئیس فدراسیون بعد از جلسه‌ای که با اعضای کمیته فنی داشته به ما اسم داد، من از صحبت برخی دوستان اعضای کمیته فنی تعجب می‌کنم. شاید رضازاده جز کمیته فنی نبوده و یا این موضوع را با او مطرح نکردند. اما اسامی که انوشیروانی به ما داد بعد از نظر کمیته فنی بود. با توجه به مسابقه رکوردگیری و شرایطی که به اعضای کمیته فنی توضیح دادیم در نهایت طبق تصمیم‌گیری اعضای کمیته چند اسم به ما دادند که پس از بررسی یکی دو نفر از وزنه‌برداران را صلاح ندانستیم به مسابقات اعزام شوند و نام آن‌ها حذف و در نهایت همین سه نفر باقی ماندند که به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.

در مقابل صحبت‌های سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، حسین توکلی یکی از اعضای کمیته فنی اعلام کرد که هیچ اسمی به سرمربی تیم برای اعزام به این مسابقات ندادند و تنها دو سیاست مهم از سوی کمیته فنی برای تیم ملی در نظر گرفته شده که به فدراسیون وزنه‌برداری ایران کمک کند. آن سیاست هم همانطور که گفته شد یکی اعزام نفراتی که شانس کسب سهمیه المپیک دارند و دیگر نفراتی که شانس مدال‌آوری دارند در اولویت اعزام قرار بگیرند. اما در نهایت انتخاب با خود سرمربی تیم ملی بوده و او نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را انتخاب کرده است. نکته قابل توجه اینکه توکلی عضو کمیته فنی تیم ملی وزنه‌برداری معتقد است اگر اعضای کمیته فنی برای مسابقات قهرمانی آسیا اسم داده‌اند، چرا سرمربی تیم دوباره تغییراتی در آن ایجاد کرده است؟!

حتی توکلی در مورد خط زدن رسول معتمدی و از دست دادن شانس المپیک برای این وزنه‌بردار به خبرنگار مهر گفت: «وضعیت دست رسول زیاد خوب نیست، ضمن اینکه واقعاً فدراسیون او را حمایت کرد و به چندین مسابقه اعزام شد. رسول همیشه در اردوها بود و مورد حمایت قرار گرفت، اما فدراسیون الان از او ناامید شده که آیا رکوردهایش بهبود پیدا می‌کند یا خیر. نمی‌دانم وقت دادن یا ندادن به او درست باشد یا خیر. شاید هر مربی دیگری بود با توجه به شرایطی که رسول داشت از همان اول روی او حساب نمی‌کرد. ضمن اینکه ترس زیادی برای او بعد از مصدومیت به وجود آمده و به زمان نیاز دارد تا بتواند دوباره خودش را پیدا کند. من خودم بسیار امیدوار بودم که رسول برمی‌گردد. البته کسی هم به حذف او از مسابقات قهرمانی آسیا رأی نداد. اعضای کمیته فنی هیچکدام به حذف او رأی ندادند و حتی معتقد بودند که یک سهمیه را نسوزانیم و باز هم به او فرصت بدهیم تا در یک مسابقه دیگر شرکت کند و اگر در بین ۱۰ نفر قرار نگرفت خود به خود حذف خواهد شد.»

با توجه به صحبت‌های اعزامی کمیته فنی و همچنین سرمربی تیم ملی به نظر می‌رسد بین آن‌ها اختلاف نظر و دلخوری زیادی به وجود آمده که ترکش آن به مسابقات قهرمانی آسیا اصابت کرد، در این میدان تیم ملی وزنه‌برداری با حداقل‌ترین نفرات اعزام شد. شاید اگر اعضای کادرفنی و سرمربی تیم ملی به یک توافق می‌رسند و در همان شبی که از اردوی تیم ملی بازدید کردند اختلافات را حل می‌کردند الان تیم وزنه‌برداری ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا شرایط بهتری داشت.

با توجه به شرایط پیش آمده به نظر می‌رسد رئیس فدراسیون پس از بازگشت از ازبکستان حل مشکلات درون خانوادگی را در اولویت کار خود قرار دهد؛ اعضای کمیته فنی معتقدند به هیچ عنوان قصد ندارند رودرروی سرمربی قرار بگیرند اما تصمیماتی که برای اعزام برخی نفرات به مسابقات قهرمانی آسیا گرفته شد نشان می‌دهد اختلافات بین اعضای کمیته فنی و سرمربی تیم وجود دارد و باید رئیس فدراسیون هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کند تا وزنه‌برداری در سال المپیک با چالش روبه‌رو نشود.

در هر حال مسئولیت تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا به گفته اعضای کمیته فنی سرمربی تیم ملی است اما شاید بهتر بود برای این مسابقات تصمیمات بهتری گرفته می‌شد تا تیم اعزامی با این هزینه‌های سرسام آور دست پر به ایران بازمی‌گشت.