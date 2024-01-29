انوشیروانی: رسول معتمدی رکوردهای ضعیفی ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا ۱۳ الی ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار میشود و لیست تیم ملی وزنهبرداری مردان برای حضور در این مسابقات از سوی کادرفنی اعلام شده که نام رسول معتمدی در این لیست دیده نمیشود.
معتمدی سال گذشته در مسابقات لیگ از ناحیه دست دچار آسیبدیدگی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و به همین دلیل مسابقات جهانی را از دست داد. معتمدی که مدتی از میادین به دور بود در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی ریاض امسال شرکت کرد که رکورد قابل قبولی ثبت نکرد. او همچنین در مسابقات قطرکاپ هم وزن کشی کرد. طبق قوانین فدراسیون جهانی هر وزنهبرداری که قصد شرکت در المپیک را داشته باشد باید در ۵ مسابقه گزینشی شرکت کند. مسابقات قهرمانی آسیا هم یکی از گزینشیهای المپیک بود که معتمدی باید در این مسابقه شرکت میکرد تا مجوز لازم را دریافت کند. غیبت او در لیست اعزامی به قهرمانی آسیا نشان میدهد او مسابقات المپیک را از دست داده است.
سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون وزنهبرداری در گفتوگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل غیبت معتمدی در لیست اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: از جراحی دست رسول معتمدی یک سال میگذرد و او همیشه در تمامی اردوهای تیم ملی و مسابقات حضور داشته و محک خورده است.
وی گفت: رسول در مسابقات جهانی ریاض وزنه زد که در یک ضرب وزنه ۱۵۷ و در دو ضرب وزنه ۲۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد. در مسابقات قطرکاپ که گزینشی المپیک بود تنها وزن کشی کرد. تکلیف نفرات اعزامی به المپیک تا یک ماه و نیم دیگر مشخص میشود و جام جهانی تایلند آخرین فرصت وزنهبرداران است اما هنوز رسول نتوانسته به دلیل آسیب دیدگی یا ترس از آن به شرایط ایدهآل برسد به همین خاطر در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا قرار نگرفت.
رییس فدراسیون وزنهبرداری گفت: در آخرین رکوردگیری رسول معتمدی در یک ضرب وزنه ۱۶۰ کیلوگرم و در دو ضرب وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی را ثبت کرد که این وزنهها بسیار پایین است. در حالی که رسول اگر قرار باشد به المپیک راه پیدا کند باید در یک ضرب وزنه ۱۷۰ یا ۱۷۵ کیلوگرم و در دو ضرب وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را ثبت کند. با توجه به این شرایط کادر فنی او را در ترکیب اعزامی تیم به مسابقات قهرمانی آسیا قرار نداد.
به گزارش خبرنگار مهر، به این ترتیب با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیا یکی از مسابقات گزینشی المپیک محسوب میشود و در صورت حضور او در این مسابقات و جام جهانی تایلند، تعداد مسابقات گزینشی که معتمدی شرکت کرده ۴ مسابقه است که طبق قوانین او باید در ۵ مسابقه شرکت کند و غیبت او باعث میشود او المپیک پاریس را از دست بدهد.
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