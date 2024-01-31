به کسب سه سهمیه بسیار امیدواریم/ ۲۰ میلیارد تومان درآمد داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی در خصوص برگزاری جلسه مشترک با محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: جانانه تشکر میکنم از طرز فکری که در خصوص وزنهبرداری در کمیته ملی المپیک جریان دارد، این یک نگاه حمایتی و ویژه است. در این مدت به لطف حضور رئیس کمیته ملی المپیک، وزنهبرداری منتفع شده است. از مناف هاشمی هم تشکر میکنم و میدانم که مثل ما دغدغه المپیک را دارد و انشاالله در المپیک هم روسفید خواهیم بود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری در ادامه گفت: خوشبختانه نگاه وزیر ورزش به وزنهبرداری هم مثبت است اما موضوعاتی وجود دارد که باید در این جلسات عنوان شود. فدراسیون شرایط ویژهای دارد و با توجه کاهش سهمیهها در وزنهبرداری هنوز هم تکلیف سهمیهها مشخص نشده است. بعد از جهانی تایلند تازه مشخص میشود که کدام نفرات قطعی سهمیه گرفتهاند و این کار را سخت کرده است. البته که ما با تکیه بر سه ورزشکار نخبه خودمان امید زیادی داریم که هر سه سهمیه را به دست آوریم. هر سه نفر جزو ۱۰ نفر برتر هستند و ۲ ورزشکار ما شانس بیشتری برای کسب سهمیه دارند و نفر سوم باید تلاش بیشتری داشته باشد.
انوشیروانی با اشاره به اتمام اردوی بزرگسالان در چالوس ادامه داد: اردوی ما پس از ۲ ماه در چالوس به پایان رسید. همه چیز در بهترین شرایط بود و خدا را شکر هم کادر فنی و هم ورزشکاران راضی بودند. این اردو درست است که گران بود اما به پاس پشتیبانیها، باید بهترین شرایط را فراهم کنیم. اگر بحث کمک به وزنهبرداری مطرح است که باید بگویم تحولی عجیب در وزنهبرداری بانوان به راه افتاده، اما هنوز نگاهها یک تیم است! و هنوز این جا نیفتاده که بانوان و مردان ۲ تیم متفاوت هستند.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری ادامه داد: در بحث هزینهها ما یکی از رشتههای پر هزینه هستیم. مصرف مکملها، مصرف غذا و حتی لباسهای چهار ایکس و پنج ایکس ما سه برابر سایر رشتهها هزینه دارد. در این مدت مصیبت زیاد کشیدیم و حتی یک ریال هم از اعتباراتی که از کمیته و وزارت ورزش گرفته بودیم را برای کمپ هزینه نکردیم. کمپ نیز به زودی آماده میشود و میخواهیم بهترین شرایط را برای ملیپوشان فراهم کنیم. مشکل دیگری که داریم عدم هماهنگی هزینه و درآمد است.
او گفت: در سالهای قبل درآمد فدراسیون به ۳۰۰ میلیون هم نمیرسید اما امروز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. ما نسلسازی را آغاز کردیم و بر همین اساس سه جوان را راهی پیکارهای قهرمانی بزرگسالان آسیا در ازبکستان خواهیم کرد. خودمان را مکلف کردهایم تا در بازیهای آسیایی بعدی رکورد طلا در وزنهبرداری را بشکنیم. همه رشته ما را با مدال مقایسه میکنند و اتفاقی که در بازیهای آسیایی افتاد خوب نبود.
انوشیروانی در پایان گفت: ۱۲ سال بود که وزنهبرداران با همان ستهای قدیمی تمرین میکردند. نقاط ضعف زیاد بود که در صدد جبران همه آنها هستیم. میدانیم وزنهبرداری ظرفیتی که داشته را از دست داده است. میدانیم المپیک ویترین ماست و تلاش میکنیم تا دوباره این جایگاه را احیا کنیم.
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