به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی وفا به همراه مناف هاشمی و تیم همراه از فدراسیون وزنهبرداری بازدید کردند. هدف از این بازدید بررسی مشکلات، صحبت درباره شرایط فدراسیون و تیمهای ملی و همکاریهای مناسب در آستانه المپیک بود.
در این جلسه محمود خسروی وفا گفت: ما به فدراسیونهای کشتی و تکواندو هم رفتهایم. اینجا هم آمدهایم ببینیم چه کاری دارید و چه کمکی از دست ما بر میآید تا برای وزنه برداری انجام بدهیم. دوست داشتیم جلسات به همین شکل صمیمی و خودمانی باشد تا حرفها راحت رد و بدل شود.
رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد: احساس ما این است که در المپیک پیش رو هم فشار زیادی روی کشتی، تکواندو و وزنه برداری است. وقتی بار روی دوش این سه رشته میافتد طبیعی است که رئیس فدراسیون، کادر فنی و ورزشکاران هم استرس زیادی داشته باشند. ما اینجا هستیم تا بگوییم که کنار شما میمانیم و باخت را اول از همه ما قبول میکنیم. قرار نیست توپ در زمین کسی باشد و ما کنار شما میمانیم. در هانگژو هم همین بود و ما توپ را زمین کسی نیانداختیم. مردم رشتهها و تیمهای ملی را دوست دارند.دوست دارند تیمهای مورد علاقهشان نتیجه بگیرد. ما باید با هم در مجموعه ورزش کنار بیایم و دلیل آمدن ما به فدراسیون شما به این خاطر است که بگوییم در خدمت هستیم.
خسروی وفا گفت: ما همه چیز را به مدال گره نمی زنیم اما در ایران برآیند کار را با مدال میبینند و میسنجند. ما هم بر این اساس این سه فدراسیونی که گفتم را جدا کردهایم و در اولویت قرار دادهایم. خدا را شکر میکنم که کیومرث هاشمی خودشان قبلاً در کمیته بودهاند و هیچ حاشیهای با وزارت خانه نداریم و نگاه ما یک نگاه تیمی است.
وی اظهارداشت: به شما می گویم که کار کشتی، تکواندو و وزنهبرداری در المپیک سخت است چون رؤسای این سه فدراسیون خودشان المپین هستند. تیمی که در کنار رییس فدراسیون هستند را من تا به حال در هیچ فدراسیونی ندیدهام. البته این یک تیغ دو لبه است و مراقب باشید فشارها اذیت تان نکند، ما هم هر کمکی از دست مان بر بیاید برای شما انجام میدهیم.
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