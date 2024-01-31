قیمت انواع میوه و سبزی در میادین میوه و تره بار اعلام شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است؛

هر کیلو گرم ازگیل ۳۰، آناناس طلایی ۹۹، انار ۳۴، انار آبگیری و خطی (شکاف دار) ۱۷، به ۲۸، پاپایا (تولید داخل) ۷۰، پرتقال آبگیری ۱۳، پرتقال مجلسی رسمی شمال و بیروتی شمال ۱۴.۸، پرتقال تامسون جنوب ۲۵، پرتقال تامسون شمال ۱۵.۸، پرتقال توسرخ ۱۷.۵، توت فرنگی ۱۱۰، خرما خارک خوشه‌ای ۴۵، خرمالو ۴۷، خیار کوتاه بذر اصفهان مینی و خاردار و خیار گلخانه‌ای ۲۵، سیب زرد لبنان ۲۸.۵، سیب قرمز لبنان ۲۸، گریپ‌فروت ۱۳، کیوی ۳۸، انواع گلابی ۵۳، لیمو شیرین ۳۲، موز هر عدد بالای ۱۳۰ گرم ۵۵، موز هر عدد زیر ۱۳۰ گرم ۵۰، نارگیل ۵۴، نارنگی کینو ۲۸، نارنگی بندری و خفر ۳۳، نارنگی انشو ۱۸، هندوانه بالای ۴ کیلو گرم ۸، هندوانه زیر ۴ کیلو گرم ۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری به فروش می‌رسد.

قیمت سبزی و صیفی‌جات

قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو گرم بادمجان ۱۳، بادمجان دلمه و لامپی ۱۳، پیاز سفید صدفی نو ۱۵، پیاز زرد ۱۵، پیاز قرمز ۱۶، انواع پیاز ریز ۷.۵، زنجبیل تازه ۱۶۰، لیمو ترش ۲۳، ترب سفید با برگ یا بدون برگ ۸.۵، ترب سیاه با برگ یا بدون برگ ۹، تره فرنگی ۲۳، چغندر برش ۱۰، ذرت شیرین ۳۱، ذرت معمولی ۱۴، سبزی پاک کرده ۲۸.۵، انواع سبزی جور ۱۶، نعنا جعفری ۱۶، سیب زمینی ریز ۶، سیب زمینی ۱۱، سیر ۷۹، شلغم ۱۰، فلفل دلمه‌ای رنگی ۲۷، فلفل دلمه سبز ۲۴، انواع فلفل ریز (شیرین، تند، کبابی) ۱۸، فلفل کاپی ۳۰، کاهو پیچ (سالادی) ۱۶.۵، کاهو رسمی پاک کرده ۱۳.۵، کدو مسمایی ۱۵.۵، کرفس ۷.۵، کلم بروکلی ۱۶، کلم سفید ۷، کلم قرمز ۹، لوبیا سبز قیطونی ۲۸.۵، هویج فرنگی و ایرانی ۹.۹، گوجه فرنگی بوته رس و گوجه فرنگی گلخانه‌ای و خوشه‌ای ۱۳، گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و ریز فله ۲۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرم ۲۹، هر دسته کوچک سبزی جور ۳ و هر بسته کاهو فرانسوی ۲۷ هزار تومان در میادین میوه و تره بار قیمت گذاری شده است.