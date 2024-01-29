اعلام قیمت عمده انواع میوه و سبزی+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۹ تا ۱۵ بهمن) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو انار ۳۳، به ۲۸، پرتقال تامسون ۱۰ و ۱۴.۸۰۰، پرتقال تو سرخ ۱۲.۵۰۰ و ۱۶.۸۰۰، سیب قرمز ۲۸، سیب زرد ۲۸.۵۰۰، کیوی ۳۸، گریپ‌فروت ۱۲، لیمو شیرین ۳۲، نارنگی ۲۸، نارگیل ۵۴ و موز ۵۵ هزار تومان است.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو بادمجان ۱۳، پیاز سفید ۱۵، ترب سفید ۸.۵۰۰، ترب سیاه ۹، چغندر ۱۰، خیار گلخانه‌ای ۲۰ و ۲۵، ذرت ۲۹، سیب زمینی ۱۱.۳۰۰، سیب زمینی ریز ۵، سیر خشک ۷۹، شلغم ۱۰، فلفل دلمه سبز ۲۲، فلفل ریز ۱۸، کاهو ۱۳.۵۰۰، کدو مسما ۱۷، کلم سفید ۷، کلم بنفش ۱۰، گل کلم ۱۳.۵۰۰، گوجه فرنگی ۱۴.۵۰۰، لیمو ترش ۲۰، نارنج ۱۱ و هویج ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.

گفتنی است؛ در میادین و بازارهای میوه و تره بار انواع میوه ۴۴ درصد و سبزیجات ۳۲ درصد ارزان‌تر از سطح شهر به فروش می‌رسد.