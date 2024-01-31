ورزش یک ضرورت برای نجات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان شامگاه سهشنبه در دیدار با رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در اردبیل، با اشاره به اینکه حضور رؤسای فدراسیونها در استانها نشان از مسئولیتپذیری آنها نسبت به هیأتهای استانی است، اظهار کرد: شرایط ورزش در کشور و استان دچار بحران بوده که نیاز است متولیان ورزش در کشور به ویژه رؤسای فدراسیونها به صورت جدی و ویژه برای بهبود شرایط ورزش و رسیدن به شرایط ایدهآل اقدامات و برنامهریزیهای مؤثری داشته باشند.
وی تصریح کرد: ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی نقش مهم و ضروری را دارد و باید در همین راستا و در گسترش نشاط اجتماعی قدم برداریم تا بتوانیم سلامت جامعه را رقم بزنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ورزش را یک ضرورت برای نجات جامعه عنوان کرد و گفت: تمام فدراسیونها و به تبع آن هیأتهای ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان باید نگاه ویژهای به همگانی کردن ورزش داشته باشند و نسبت به ورزش باید دقیقهای و ثانیهای حساس باشند تا بتوانیم سلامت و نشاط را در جامعه به ویژه در بین خانوادهها رقم بزنیم.
قاسمیان راه حل تمامی بحرانها و آسیبهای اجتماعی را در گرو توسعه ورزش عنوان کرد و افزود: عقبماندگی در هر زمینهای به ویژه ورزش سبب از بین رفتن عزت و اقتدار آن حوزه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ورزش به مانند یک زنجیرهای است که با نشاط اجتماعی، سلامت و برونرفت از آسیبهای اجتماعی، پر کردن اوقات فراغت سر و کار دارد و باید این زنجیره را با برنامهریزی درست حفظ کنیم.
معاون استاندار اردبیل اضافه کرد: استان اردبیل با ظرفیتی که دارد، قهرمانان زیادی را به ورزش کشور معرفی کرده پس به یک کلینیک تخصصی و حرفهای نیاز دارد که استانداری اردبیل برای احداث این کلینیک هر اقدامی که نیاز باشد از طریق اداره کل ورزش و جوانان انجام خواهد داد.
در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه رونق دادن به ورزش در استانها، همراهی و کمک رؤسای فدراسیونها را میخواهد، بیان کرد: حضور رؤسای فدراسیونها در استانها علاوه بر اینکه میتواند کمیها و کاستیهای هیأتها را احصا کند، سبب جبران عقبماندگیهای این حوزه نیز شده و ورزش استانها را توسعه میدهند.
محمدعلی پهناور با تاکید بر اینکه دیدار رؤسای فدراسیون با استاندار و معاونان از اهدافی است که خیر و برکت را بر ورزش استان در بردارد، گفت: استانداری اردبیل نقش راهبردی را در تمام حوزهها به ویژه ورزش دارد و این راهبرد میتواند برای به هدف رسیدن برنامههای ورزش و جوانان و توسعه و پیشرفت این حوزه مؤثر و مفید باشد.
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