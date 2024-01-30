پیام ایستادگی برابر مستکبران به برکت انقلاب به همه جهان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه سه شنبه در مراسم ارتحال آیت الله نمازی که در مسجد اعظم قم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد بیان کرد: آیت الله نمازی از جمله عالمان با تقوا، متواضع، مردمدار و همواره پیرو خط امام و رهبری بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مرحوم آیت الله نمازی همواره عمر شریف خود را در مسیر مکتب اهل بیت علیهم السلام و همچنین انقلاب اسلامی صرف کرد.

آیت الله اراکی با بیان اینکه وجود عالمان آگاه به دین الهی برای هر امتی نعمت بزرگی است افزود: وجود عالمان با تقوا، بصیر و دلسوز برای مردم از جمله نعمت‌های الهی در هر امتی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام امروز در برابر قدرتمندان و مستکبران جهان ایستاده‌اند و امروز شاهد آن هستیم که قدرت و نفوذ ولایت در سراسر جهان حرف‌هایی برای گفتن دارد.

وی افزود: امروز در جنوب لبنان، یمن، عراق و سوریه شاهد ایستادگی ملت‌ها در برابر ظلم هستیم که همه این مقاومت‌ها از انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته که پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و این قدرت در تاریخ بشریت کم نظیر و بی سابقه است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: عصر حاضر به برکت وجود عالمانی با تقوا همانند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به چنان قدرتی رسیدیم که پیام مظلومان به جهان رسیده تا در برابر مستکبران ایستادگی کنند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه شهادت طلبی راز نهفته قدرت جبهه مقاومت در برابر مستکبران افزود: ما امروز به پیروزی جبهه مقاومت ایمان داریم و رسانه‌های دشمن تلاش می‌کنند تا با ظرفیت‌های مختلف ما را در این مسیر ناامید کنند.

آیت الله اراکی با اشاره به حوادث غزه بیان کرد: امروز جنگ غزه عرصه مقاومت جبهه اسلام در برابر مستکبرانی همانند آمریکا و صهیونیست‌ها و انگلیس است و آزمایشی برای امت اسلام و بستر ظهور حضرت مهدی (عج) است.