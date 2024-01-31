به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنادولو، ونزوئلا روز سه‌شنبه از تصمیم دولت بایدن برای اعمال مجدد تحریم‌ها بر صادرات نفت و گاز این کشور انتقاد کرد و تهدید کرد که پروازهای اخراج مهاجران ونزوئلایی از آمریکا را بدون مدارک متوقف خواهد کرد

دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در شبکه ایکس نوشت: «ونزوئلا باج گیری و اولتیماتوم بی‌ادبانه و نادرست بیان شده توسط دولت ایالات متحده را رد می‌کند.»

وی در ادامه افزود: «از ۱۳ فوریه، پروازهای بازگشت مهاجران ونزوئلا فوراً لغو خواهد شد و هر مکانیزم همکاری موجود به عنوان اقدام متقابل در برابر تلاش عمدی برای ضربه زدن به صنعت نفت و گاز ونزوئلا بررسی خواهد شد».

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت بایدن معافیت تحریم‌هایی را که سال گذشته علیه ونزوئلا به این کشور اعطا شده بود، پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا از نامزدی ماریا کورینا ماچادو، نامزد اصلی مخالفان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ممانعت کرد، لغو خواهد کرد.»

در این بیانیه آمده است: «اقدامات (رئیس جمهور) نیکلاس مادورو و نمایندگانش در ونزوئلا، از جمله دستگیری اعضای اپوزیسیون این کشور و ممانعت از رقابت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری امسال، با توافق نامه‌های امضا شده در باربادوس در اکتبر سال گذشته مغایرت دارد.

در همین رابطه دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای مطبوعاتی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور «جدیدترین تلاش‌ها برای باج‌خواهی و مداخله در امور داخلی خود توسط دولت ایالات متحده آمریکا را که یک اولتیماتوم علیه کل جامعه ونزوئلا است، رد می‌کند.

خورخه رودریگز، رئیس هیأت دولت ونزوئلا در مذاکرات با مخالفان روز دوشنبه گفت که کشورش در صورت تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا که اکتبر گذشته به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده بود، به شدت پاسخ خواهد داد.