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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

آغاز چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز

آغاز چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اهواز

اهواز - چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در شهرستان اهواز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و قشرهای مختلف مردم، چهاردهمین جشنواره مردمی عمار در سینمای اکسین اهواز آغاز شد.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت: این جشنواره امسال با محوریت جبهه مقاومت و فلسطین برگزار می‌شود.

مصطفی شالباف افزود: در طول برگزاری این جشنواره فیلم‌ها ومستندهای برتر هنرمندان استان و کشور به نمایش درمی آید.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های امسال جشنواره در اهواز معرفی آیت الله بهبهانی و شهیدان موسی اسکندری و جبار موسوی، معماری، کربلایی پور، اثنی عشری و مصدق طاهری که در راه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس فعالیت و مجاهدت کرده‌اند، می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار تا ۱۳ بهمن ماه از ساعت :۱۸:۳۰ تا ۲۲ در سینمای اکسین اهواز برپا است.

کد مطلب 6009933

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