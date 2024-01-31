به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «سیدحسن خمینی» تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) صبح امروز در جریان تجدید میثاق اعضای هیأت دولت با آرمان‌های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: ایمان و درد مردم و فقرا را داشتن و از کنار یک دردمند به سادگی عبور نکردن، بسیار مهم است و باید این موضوع را تبدیل به رویه کنیم.

وی افزود: امروز نماد ظلم، رژیم منحوس صهیونیستی است و ملاک انسانیت این شده که افراد نسبت به این غده سرطانی، چه موضعی دارند؛ سه آمریکایی کشته شدند، دنیا باید به عزا بنشیند اما ۲۶ هزار نفر در غزه شهید شدند و بسیاری از افراد و کشورها سکوت کرده‌اند.

سیدحسن خمینی گفت: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی باید در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شود و نباید از پیگیری این موضوع، منحرف شویم. اصل انقلاب اسلامی نیز برای تقابل با ستم و ظلم رژیم شاهنشاهی بوده است که نه به خدا ایمان داشتند و نه از عدالت بهره‌ای برده بودند.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به لزوم توجه بیشتر مسوولین به معیشت مردم ادامه داد: امروز که کار در دست مومنان است و در رأس دولت هم فردی مومن قرار دارد، باید به معیشت توجه شود.