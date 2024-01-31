اعلام آخرین مهلت الصاق یا انتقال گواهی اسقاط واردکنندگان کشنده‌

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: واردکنندگان کشندهها که در صفحاتشان گواهی اسقاط دارند، فقط تا پایان دهه فجر فرصت دارند تا نسبت به الصاق وارداتشان یا واگذاری آنها اقدام کنند.
افزود: با توجه به اینکه بهزودی آئیننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ میشود، از چندی پیش امکان انتقال گواهیهای اسقاط واردکنندگان کشندهها به صفحات سایر واردکنندگان فراهم شده است.
وی تصریحکرد: واردکنندگانی که قصد انتقال گواهیهای اسقاط را دارند، باید در سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir کاربری ایجاد و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به تصویب آئیننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در هیأت دولت، گفت: تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری کشندهها افزایش یافته است. بر این اساس بهمنظور جلوگیری از متضرر شدن واردکنندگان دارای گواهی اسقاط، در صفحاتشان امکان انتقال گواهی اسقاط آنها به سایر واردکنندگان تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شده است.
سالاریه گفت: در عین حال انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت نیز آمادگی دارد به صورت رایگان نسبت به معرفی خریداران به فروشندگان اقدام کند.
بر اساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، وی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو، تاکید کرد: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در صورت عدم وجود اسقاط به اندازه کافی، اجازه پرداخت نقدی را برای واردکنندگانی ایجاد خواهد کرد که در صفحات کاربری آنها انباشت گواهی اسقاط وجود نداشته باشد.
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