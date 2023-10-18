به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سالاریه با بیان اینکه کِشنده‌های وارداتی باید برای شماره گذاری گواهی اسقاط ارائه کنند، اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت‌های حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ۱۰ سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه از زمان ابلاغ این قانون تاکنون حدود ۲۰۰۰ دستگاه کشنده وارداتی از پرداخت نقدی بهره‌مند شد، افزود: در حال حاضر با توجه به وجود گواهی اسقاط به میزان کافی، از این پس این دسته از متقاضیان باید نسبت به ارائه گواهی اسقاط اقدام کنند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص تعداد گواهی اسقاط لازم برای شماره‌گذاری کشنده‌های وارداتی گفت: تا زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه جدید، به ازای هر دستگاه کشنده وارداتی تعداد ۸ گواهی اسقاط دیزلی نیاز است؛ به عنوان مثال به ازای اسقاط هر کامیون فرسوده، دو دستگاه کشنده مجوز شماره‌گذاری خواهند داشت.

وی در خصوص قیمت گواهی‌های اسقاط خودروهای سنگین گفت: برابر اعلام انجمن مراکز اسقاط، مبلغ هر گواهی اسقاط این دسته از خودروها حداکثر ۵۵ میلیون تومان است.

به گفته سالاریه موارد فوق تا قبل از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی معتبر است و پس از تصویب ممکن است تغییراتی ایجاد شود.‌

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به برنامه این ستاد برای الکترونیکی کردن سبد عرضه و تقاضای گواهی اسقاط گفت: طرحی در این خصوص در حال انجام است که با اتمام آن بزودی فرایند خرید و فروش گواهی اسقاط نیز برخط خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌، وی اضافه کرد: تا قبل از راه‌اندازی سرویس برخط، واردکنندگانی که قصد خرید گواهی اسقاط برای دریافت مجوز شماره گذاری دارند، در صورتی که در سامانه nnhk.ir ثبت نام کرده و فرایند را طی کرده باشند، می‌توانند به مراکز اسقاط مجاز و معتبر کشور و یا انجمن صنفی مراکز اسقاط مراجعه کنند.