جمهوری اسلامی نخستین الگوی مردم سالاری دینی را بنا نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج بیان کرد: مردم بزرگ ایران با تمسک به قرآن و همچنین هدایتهای امام راحل پا در میدان مبارزه با رژیم طاغوت گذاشتند و در این مسیر جان فرزندان خود را فدا کردند تا انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی برسد.
سردار سلیمانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی نعمت و موهبتی الهی است افزود: جمهوری اسلامی توانست نخستین الگوی مردم سالاری دینی را بر مبنای آیات الهی و دستورات دین اسلام بنا نهد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: دهه فجر در حقیقت یادآور قیام قرآنی مردم ایران در برابر رژیم طاغوت است.
وی ادامه داد: دهه فجر فرصت بسیار مناسبی است تا حوادثی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی رخ داده برای ملت ایران به خصوص نسل جوان تبیین شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز حرکتی جدید با الهام گیری از آیات الهی است و گسترش اسلام در عصر حاضر در نقاط مختلف دنیا نیز به دلیل تمسک به قرآن است.
وی با بیان اینکه زندگی در نظام اسلامی از افتخارات عصر ما است افزود: ممکن است اشکالاتی در درون کشور وجود داشته باشد، اما همین این امر ناشی از فاصله گرفتن از قرآن است و ما نباید این امر را رویکرد انقلاب اسلامی بدانیم.
برخیها در کشور تلاش میکنند تا میان ملت ایران و همچنین دستورات الهی جدایی بیندازند
سردار سلیمانی افزود: برخیها در کشور تلاش میکنند تا میان ملت ایران و همچنین دستورات الهی جدایی بیندازند اما باید بدانیم که در نظام اسلامی هر چقدر به دستورات الهی و قرآن کریم و همچنین فرامین امام و رهبری عمل شد، این امر موجب تقویت نظام اسلامی شده است.
وی با بیان اینکه امروز باید حقانیت دین اسلام به گوش جهانیان برسد افزود: دین اسلام نجات بخش بشر در تحولات آینده است و امروز نیز شاهدیم که جذابیتهای اسلام در گفتمان انقلاب اسلامی خود را نشان داده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: باید به دنبال ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه باشیم، چرا که قرآن سپری محکم در برابر ناملایمتهای دنیوی است.
وی با اشاره به حوادث غزه بیان داشت: رژیم اشغالگر قدس این روزها جنایات بسیاری علیه مردم بیدفاع غزه انجام میدهد و این حملات وحشیانه ادامه دارد.
سردار سلیمانی اضافه کرد: در اروپا نیز این گونه بیان کردند که دین افیون ملتهاست در خالی که نظام سرمایهداری موجب پدید آمدن حوادثی همانند جنگ جهانی اول و دوم و جنایتهای بعدی شده است.
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