پروژه بلوار عمار یاسر سازمان فضایی وکالبدی شهر قم را تکمیل می کند

روح الله امرالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بلوار عمار یاسر مهمترین پروژه ترکیبی شهری با اهداف سه گانه است و توسعه و بازگشایی ادامه بلوار عماریاسر تا میدان سپاه در بلوار جمهوری اسلامی، مهمترین ستون فقرات ترافیکی شهر قم را تکمیل می‌کند و مناطق ۱ و ۷ و ۴ شهر قم را به هم پیوند می‌دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قم گفت: با توجه به دو سطح بودن این محور، ترافیک عبوری از ترافیک جمع کننده جدا می‌کند و مشکل ایجاد لبه شهری و قطع پیوند بافت‌های اجتماعی در هسته مرکزی به دلیل کاهش سرعت؛ تقلیل می‌یابد و با توجه به عبور از محدوده بافت فرسوده شهر قم یک نیروی قوی در جهت بازآفرینی و بهسازی هسته مرکزی شهر قم وارد می‌کند.

وی گفت: دومین هدف پروژه عمار یاسر نیرو محرک توسعه شهری در جهت بازآفرینی هسته مرکزی شهر قم و سومین هدف بحث عملکرد شهری است که با توجه به نزدیکی به حرم مطهر قطعاً عملکردهای خدماتی، اقامتی و فرهنگی شهر با بازگشایی این محور و بهبود دسترسی و بازسازی املاک فرسوده و در نهایت پالایش عملکرد مسکونی به کارکردهای خدماتی، اقامتی، فرهنگی تکمیل می‌شود.

امرالهی بیان کرد: پروژه بلوار عمار یاسر در کوتاه مدت فقط با هدف کارکرد دسترسی برای شهروندان و زائران دیده می‌شود ولی در میان مدت و بلند مدت نقش‌های دوم و سوم به ترتیب محقق می‌شود و سازمان فضایی و کالبدی شهر تکمیل و بهبود خواهد یافت.