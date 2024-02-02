عیدی کارگران نباید از ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان کمتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان عیدی کارگران به مهر گفت: عیدی کارگران در قانون دارای فرمول است و حداقل عیدی معادل ۲ ماه حقوق قانون شورای عالی کار و حداکثر ۳ تا حقوق می‌شود.

وی افزود: حداقل عیدی ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۸۰ تومان بوده و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان تعیین شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عیدی مزدبگیران دوبرابر آخرین حقوق آن‌ها است؛ مشروط بر اینکه از ۳ برابر حداقل حقوق سال مربوط بیشتر نباشد.

ابوی تاکید کرد: البته اگر کارفرمایی عیدی کارگران خود را بر اساس دو برابر حقوق آنها بپردازد و از سقف تعیین شده بالاتر باشد کار غیرقانونی انجام نداده است؛ اما حداقل عیدی نباید از عدد تعیین شده کمتر باشد. ‌