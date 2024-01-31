تیزر «پروین» و «دروغ های زیبا» منتشر شد/ داستان «شکار حلزون»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین تیزر فیلم سینمایی «پروین» به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا که برش و پرتره‌ای از زندگی پروین اعتصامی شاعر معاصر ایرانی است، رونمایی شد. این فیلم سینمایی پیش از این به نام «معجزه پروین» معرفی شده بود که با جمع بندی گروه سازنده، صرفاً با نام «پروین» روی پرده می‌رود.



فیلم سینمایی «پروین» که امسال در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، نگاهی متفکرانه و لطیف به زندگی این بانوی فرهیخته ایرانی دارد. پروین اعتصامی در ادبیات معاصر فارسی، علاوه بر جایگاه داخلی، در ابعاد جهانی نیز مورد احترام و توجه است.

فیلمنامه «پروین» را محمدرضا ورزی نوشته و عواملی که در ساخت این اثر سینمایی همکاری داشته اند عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، مهدی حسینی وند، تدوین: مهدی حسینی وند، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر صدابرداری: ارسلان کیان ارثی، طراح چهره پردازی: شهرام خلج، طراح صحنه: مسعود اوسطی، صحنه آرا: سوفیا شکری، طراح لباس: رویا ابراهیمی، دستیار اول کارگردان: روهام مخدومی، مدیر برنامه ریزی: حسین متحد، منشی صحنه: سحرناز ضیایی، عکاس: احمدرضا شجاعی، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، صداگذاری: مهرداد جلوخانی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقا بیک، مستند پشت صحنه: مریم ورزی، گروه تولید و تدارکات: امیر فیاض، علیرضا حق شناس، سعید هرانُف، حمید نخعی.

«پروین» که محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، روز سه شنبه ۱۷ بهمن، مقارن با ششمین روز از جشنواره بین المللی فیلم فجر، ساعت ۲۲ در خانه جشنواره روی پرده می‌رود. به تازگی تیزر این فیلم نیز رونمایی شده است که از اینجا می‌توانید ببیند.

انتشار تیزر «دروغ های زیبا»

در آستانه نمایش فیلم «دروغ های زیبا» در نخستین سانس خانه جشنواره فیلم فجر ۴۲ در برج میلاد، تیزر آن منتشر شد.

ملودرام اجتماعی «دروغ های زیبا» به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم، محصول مشترک ایران و بنگلادش با حضور سوپراستار بنگلادش، جایا احسن و دیگر بازیگران این کشور از جمله شمون فاروق، ریکیتا ناندینی، شهیدالزمان سلیم، شاهد علی، شاهین میردها و جان پل سرمادیراس و بازیگر کودک شاتی، در لوکیشن‌های شهرهای داکا و قاضی پور مقابل دوربین بایرام فضلی رفت.

«دروغ‌های زیبا» که در بخش سودای سیمرغ فیلم فجر امسال حضور دارد، پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه در سانس اول نمایش داده می‌شود.

آتش زمزم ساخت فیلم‌های «آخرین گزارش»، «بن‌بست»، «مرگ سپید»، «مالیخولیا»(فیلم منتخب انجمن فیلمسازان بلغارستان، برنده جایزه بهترین فیلمبرداری و لوح تقدیر برای تورج اصلانی از دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «بالیوود» Bollywood در کشور هندوستان)، «سیمین»(برنده جایزه صلح جشنواره نوستالژیا در میلان ایتالیا، برنده جایزه ویژه هیأت داوران هجدهمین جشنواره بایکال در کشور روسیه، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای محمدرضا هدایتی از هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم سالنتو در کشور ایتالیا)، «هولیا»، «قهرمان من» و «نیروانا» و همچنین مستندهای سینمایی «رودی که کشته شد»(برنده جایزه ویژه هیأت داوران شانزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران) و «شرم بودا» را در کارنامه دارد.

«قهرمان من» به نویسندگی و کارگردانی او، پاییز امسال در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک موفق به دریافت پروانه زرین بهترین فیلمنامه و پروانه زرین بهترین کارگردانی شد.

دیگر عوامل عبارتند از؛ نویسندگان: مرتضی آتش زمزم، ممیت الرشید، صدابردار: فرامرز مختاری، صداگذار: حسین قورچیان، تدوین: کاووس آقایی، موسیقی: فواد حجازی، منشی صحنه: عطیه پیرعلی، مدیر تولید بنگلادش: محمد فاسول عفران، مدیر تولید ایران: ابوالفضل آتش زمزم، گروه کارگردانی: ضیاالحق منیر، حسین سیمونتو، ناهید السلام نیلای، طراح گریم: محبوب الرحمن مانیک، گروه فیلمبرداری: محمد کوثر، سهیل رعنا، حبیب الرحمان، عجوم خان، گروه تولید: شکیل حسین، محمد شفیق، اسکندر، محمد نور، مسعود جلال کبیر، دستیار صحنه: محمد آلوم، مشاور پروژه: سید موسی حسینی، مجری طرح: محسن آتش زمزم، طراح پوستر: بهزاد خورشیدی، عکاس: احمد ریحان، مشاور رسانه‌ای: هادی اعتمادی مجد، محصول مشترک ایماژ سینما از ایران و ماکسیموم و سی ته سینما بنگلادش.



تیزر این فیلم را می‌توانید اینجا ببینید.

رونمایی از نخستین تیزر «شکار حلزون»

نخستین تیزر فیلم سینمایی «شکار حلزون» به نویسندگی و کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی رونمایی شد.

«شکار حلزون» که در بخش نگاه نو چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه در سانس دوم ساعت ۱۶ خانه جشنواره برج میلاد برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در می‌آید.

این فیلم قصه مینو، زن جوان سرپرست خانواده‌ای را روایت می‌کند که برای تامین معاش در یک شرکت خدماتی و نظافتی مشغول به کار است‌. او با پیشنهاد شغل پرستاری از پدر یک جوان مواجه می‌شود که شرط پذیرفتن این شغل با حقوق مناسب، جاری شدن صیغهٔ محرمیت میان آن‌هاست.

حسین پاکدل، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، مسعودرضا عجمی، رابعه مدنی، یاسمن ترابی، علی‌اکبر قاضی نظام، امیرعلی سخایی، میثم محمدی و زنده‌یاد حسام محمودی بازیگران «شکار حلزون» هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده و کارگردان: محسن جسور، تهیه‌کننده: مصطفی سلطانی، مدیر فیلمبرداری: احسان غفوریان، تدوینگر: موحد شادرو، آهنگساز: امیریل ارجمند، مدیر هنری و طراح صحنه: مرتضی پور حیدری، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، طراح چهره‌پردازی: رکسانا نیک‌پور، طراح لباس: ندا حسین‌پور، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: احساس طرخورانی، مجری طرح: مهدی عبادتی، مدیر تولید: علی‌حسین قاسمی، مدیر تدارکات: زنده‌یاد هادی نوری، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر مرشدزاده، طراح لوگوتایپ و گرافیک: بهداد صالحی، موشن‌گرافی: جواد مزلقانی، منشی صحنه: مونا افخمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

تیزر این را می‌توانید از اینجا ببینید.