نسخه نهایی «شکار حلزون» تحویل دبیرخانه جشنواره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، پس از اتمام صداگذاری توسط محمدحسین ابراهیمی و اصلاح رنگ، نسخه‌نهایی فیلم سینمایی «شکار حلزون» به نویسندگی و کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی به دبیرخانه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد.

«شکار حلزون» که نخستین اثر سینمایی محسن جسور در مقام کارگردان است، قصه مینو، زن جوان سرپرست خانواده‌ای را روایت می‌کند که برای تامین معاش در یک شرکت خدماتی و نظافتی مشغول به کار است‌. وی با پیشنهاد شغل پرستاری از پدر یک جوان مواجه می‌شود که شرط پذیرفتن این شغل با حقوق مناسب، جاری‌شدن صیغهٔ محرمیت میان آن‌ها است.

این فیلم در بخش نگاه نو چهل و دومین جشنواره فیلم فجر با دیگر آثار کارگردان‌های فیلم‌اولی به رقابت می‌پردازد.

حسین پاکدل، فرناز زوفا، محمدرسول صفری، مسعودرضا عجمی، رابعه مدنی، یاسمن ترابی، علی‌اکبر قاضی نظام، امیرعلی سخایی، میثم محمدی و زنده‌یاد حسام محمودی بازیگران «شکار حلزون» هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: محسن جسور، تهیه‌کننده: مصطفی سلطانی، مدیر فیلمبرداری: احسان غفوریان، آهنگساز: امیریل ارجمند، تدوینگر: موحد شادرو، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، طراح صحنه و مدیر هنری: مرتضی پورحیدری، طراح چهره‌پردازی: رکسانا نیک‌پور، طراح لباس: ندا حسین‌پور، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: احساس طرخورانی، مجری طرح: مهدی عبادتی، مدیر تولید: علی‌حسین قاسمی، مدیر تدارکات: زنده‌یاد هادی نوری، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر مرشدزاده، طراح لوگوتایپ و گرافیک: بهداد صالحی، منشی صحنه: مونا افخمی، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط‌عمومی: مریم قربانی‌نیا.