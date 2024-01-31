به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقتهای قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.
در پایان دیدار ایران برابر سوریه، سعید عزتاللهی با انتخاب تیم فنی رقابتهای جام ملتهای آسیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این در حالی است که پس از پایان این دیدار، یکی از مدیران رسانهای AFC احسان حاج صفی را بعنوان بهترین بازیکن زمین اعلام کرده بود.
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