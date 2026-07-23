درگذشت شیرمحمد اسپندار نوازنده پیشگام موسیقی بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرمحمد اسپندار از هنرمندان و استادان شناخته شده موسیقی محلی بلوچستان و نوازنده ساز دونلی که فعالیت های پرشماری را در عرصه حفظ میراث موسیقایی منطقه و زادگاه خود انجام داده بود شامگاه ۳۱ تیر در سن ۹۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شیرمحمد اسپندار که در شهرستان بمپور بلوچستان به دنیا آمده است در نوجوانی به کشور پاکستان سفر کرد و در سال ۳۷ بعد از کسب تجربه در حوزه موسیقی به ایران بازگشت. این هنرمند موسیقی نواحی تا سال ۶۲ برای نواختن موسیقی بلوچی از تک نی نیز استفاده کرده است.

اسپندار موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه شد و به نوعی تنها دونلی نواز موسیقی نواحی ایران به حساب می آمد.

ساز دونلی ساز بادی کمیاب و متشکل از دو نی است که در اصطلاح محلی به آن نر و ماده می گویند و در آن نی راست با هفت سوراخ نغمه اصلی را می نوازد و نی چپ با هشت سوراخ اجرای نت پایه را بر عهده داشته و به‌صورت واخوان استفاده می شود. نواختن دونلی بسیار دشوار است و تنها معدودی از نوازندگان بلوچ قادر به اجرای آن هستند.